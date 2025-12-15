Pare stižu KAO PORUČENE: Druga polovina decembra donosi sreću OVIM znakovima

Druga polovina decembra donosi snažne astrološke pomake koji pojedinim znakovima otvaraju vrata uspeha, olakšanja i finansijskog boljitka.

Dok se godina privodi kraju, zvezde nagrađuju one koji su bili strpljivi i istrajni. Za pet horoskopskih znakova sledi period u kome će se stvari konačno pokrenuti i to u pravom smeru.

Bik

Bikove očekuje stabilizacija i priliv novca koji im vraća osećaj sigurnosti. Moguća je isplata honorara, povišica ili novac koji ste već otpisali. Druga polovina decembra donosi vam i jasniju sliku budućih planova. Posebno povoljni dani su 18. i 22. decembar.

Lav

Lavovi ulaze u period u kome su u centru pažnje. Priznanja, pohvale i poslovne prilike dolaze same od sebe, a uz njih i finansijska dobit. Nešto što započnete sada može vam doneti dugoročnu korist. Srećan dan za Lavove je 20. decembar.

Vaga

Vage konačno pronalaze balans koji im je dugo izostajao. Finansijska situacija se popravlja, a novac može stići kroz saradnju, dogovor ili vraćanje starog duga. Osećaj olakšanja prati vas tokom cele druge polovine decembra. Najpovoljniji dani su 19. i 23. decembar.

Strelac

Strelčevi su među najvećim srećnicima ovog perioda. Energija vam je na vrhuncu, a prilike se nižu jedna za drugom. Novac stiže neočekivano kroz poklon, bonus ili poslovnu ponudu. Obratite pažnju na 21. decembar, kada vam se otvaraju vrata uspeha.

Ribe

Ribe ulaze u mirniji i povoljniji period. Sve ono što ste davali drugima sada vam se vraća. Finansijska pomoć, bonus ili iznenadna ponuda stižu u pravom trenutku. Najsrećniji dani za Ribe su 22. i 24. decembar.

Ako ste među ovim znakovima, ne oklevajte i ne potcenjujte sebe. Druga polovina decembra donosi nagrade, ali samo onima koji su spremni da ih prihvate.

Autor: Marija Radić