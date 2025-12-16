Zatvara se karmički krug: Ova tri znaka prolaze kroz najjači udar

Trenutni astrološki uticaji ukazuju na period kada se karmički dugovi vraćaju, a pojedini znaci horoskopa biće na udaru.

Nije reč o osveti, već o prirodnom balansu vreme je da se stare greške isprave i da se nauče važne životne lekcije.

Blizanci

Reči imaju težinu. Sve što su izgovorili bez razmišljanja sada im se može vratiti, kroz nesporazume ili otkrivanje tajni.

Škorpija

Emocionalna ravnoteža je u fokusu. Povrede tuđih osećanja dolaze na naplatu, a lekcija je u učenju empatije i kontrole ega.

Jarac

Ambicija bez ljudskosti sada se vraća. Prečice i hladnoća prema drugima mogu postati prepreke, a Saturn podseća na važnost poniznosti i poštovanja.

Znaci da ste u karmičkom procesu

Ponavljanje situacija, iznenadni gubici i intenzivni snovi koji vas podsećaju na neispravne postupke.

Prihvatite lekcije i nastavite dalje karma služi da nas podseti na odgovornost i pruži šansu za novi početak.

pročitajte još Ovim horoskopskim znacima napuniće se džepovi: Decembar im donosi brdo para

Autor: Marija Radić