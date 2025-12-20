Pare stižu za OVA ČETIRI znaka: Evo ko će dobiti novac do 27. decembra, a jedan znak treba da igra igre na sreću

Bliži se sezona Jarca (21. decembar), a mi igramo još jedan zvezdani rulet, tako da će položaj planeta pojedinim znakovima više odgovarati, pa će uspeti da zarade veliki novac do 27. decembra.

Sunce i Mars u Jarcu usmeravaju našu energiju ka organizaciji i konkretnim ciljevima, tako da je dobar momenat za planiranje.

Znakovi kao što su Strelčevi, Jarčevi, Blizanci i Device imaju šanse da uvećaju svoje prihode pred kraj 2025. godine.

STRELAC

Sezona Jarca donosi vam odličan period za raspodelu budžeta, štednju i zaradu. Očekuje vas povećanje prihoda pred kraj 2025. godine.

JARAC

Sezona vašeg znaka donosi vam nove prilike ali i novac. Očekuje vas poboljšanje finansijske situacije.

BLIZANCI

Jupiter u Raku čuva vaše polje finansija, tako da vas očekuje velika zarada. Bićete jedan od najbogatijih znakova u decembru.

DEVICA

Venera ulazi u Jarca, što vama odgovara, tako da vas očekuje uvećanje prihoda na osnovu kreativnog projekta ili hobija.

Horoskopski znak koji treba da igra igre na sreću je Bik.

Autor: Pink.rs