DNEVNI HOROSKOP: Strelac u problemu s novcem, Jarac flertuje, Vodolija upoznaje nekog novog, Ribe nervozne!

Zvezde danas donose nova iznenađenja – nekima će se otvoriti prilike za ljubav i posao, dok druge očekuju izazovi koje treba mudro savladati. Pročitajte šta vaš znak kaže za današnji dan!

OVAN

Današnji razgovor sa bliskim prijateljem može da dovede do važnih ideja vezanih za neki projekat. Iako je projekat možda vezan za pisanje, muziku, grafiku ili učenje, današnji brejnstorming će verovatno biti više skoncentrisan na marketing i posao. Ipak, kada budete ustali od stola, osećaćete se nadahnuto i motivisano. Zapišite svoje ideje.

BIK

Finansijska situacija će možda zahtevati vašu pažnju danas. Zabrinutost koju osećate je možda vezana za dom. Možda ćete morati da poradite na računima vezanim za domaćinstvo ili evidentirate kućni bilans. Moguće je da ćete utrošiti više vremena na to nego što ste planirali. Nemojte pretpostavljati najgore, sve bi trebalo da je uredu. Imate i druge stvari o kojima morate da brinete.

BLIZANCI

Duboka misao koja zauzima vaše vreme danas može da dovede do nekih fascinantnih razgovora sa bliskim prijateljem ili partnerom. Mnogo ideja i korisnih informacija koje će se razmeniti mogle bi da dovedu do nekih novih projekata; možda će biti vezane za pisanje ili učenje (obuku). Iskoristite vreme da istražite sve mogućnosti pre donošenja konačne odluke. Ne želite da propustite ovako unosnu priliku.

RAK

Danas će vaša mašta verovatno leteti visoko, oslanjajući se na prethodne događaje koje ste možda zaboravili. Možda se pitate da li bi mogli da unovčite te vaše zamisli. Razgovor sa prijateljem koji je upoznat sa temom mogao bi se pokazati prosvetljujući. Zapišite svoje ideje i proučite opcije koje imate u narednih nekoliko dana. Možda se iznenadite.

LAV

Prijatelj bi mogao da vam priđe sa unosnom idejom danas. Rezultat toga je razgovor koji neće doneti neki konkretan zaključak. Ideje koje će da se ukažu u narednim danima bi mogle malo da rasvetle sliku. Istarživanja na temu koje bi mogli da obavite pokazaće se izuzetno važnim, zato se bacite na posao.

DEVICA

Ideja i mašta definitivno pokreću projekat u dobrom smeru danas. Razgovor, možda vezan za novac, pokrenuće vas i vaše saradnike u nove inovativne projekte koji će možda biti od velike koristi za sve. Ne dopustite da se vaša inspiracija ovde zaustavi. Pustite je da slobodno luta i dovešće vas do novih ideja.

VAGA

Prijatelji koji su putovali ili žive daleko mogu vam doneti vesti i ideje koje još niko nije pokrenuo u vašoj okolini. To bi moglo da vas pokrene da malo istražite temu. Uzmite sve što ste čuli sa rezervom dok sami ne utvrdite činjenice. Stvari mogu da se izgube u prevodu kad ih čujete drugi ili treći put, zato dobro obratite pažnju.

ŠKORPIJA

Danas ćete možda porazmisliti malo o karijeri. Verovatno ste se bacili na razmišljanje kako da na neki novi i inovativan način napredujete u karijeri i povećate svoje prihode. Više različitih varijanti će vam se možda ukazati, neke izvodljive neke ne. Možda neće biti tako lako sprovesti ih u delo ali nemojte da prestanete da pokušavate. Prepreke uvek postoje kada se pokušava nešto novo.

STRELAC

Vaš partner možda treba da se vrati sa putovanja danas i ozbiljan razgovor može da usledi potom. Podeliće priče sa putovanja što bi moglo dovesti do razgovora o vašem budućem odnosu. Ništa još nije u potpunosti odlučeno. Diskusija će verovatno biti više uopštena i vi ćete dobiti više razumevanja prema partneru i vašem odnosu.

JARAC

Danas ste malo rastrojeni, ali vaša kreativnost će zbog toga biti više izražena. Inspiracije će teći slobodno iz vas i omogućiti vam da se fokusirate i provedete više vremena na projektu bez umaranja. Dajte odrešene ruke vašim idejama i gledajte gde mogu da vas odvedu. Možda će biti malo maglovite u početku ali biće važne.

VODOLIJA

Opstanak vašeg partnerstva je u pitanju danas i zavisi od otvorene i iskrene komunikacije. Neusaglašena pitanja mogu biti tema razgovora i morate se odnositi prema njima oprezno. Važno je da iznesete koliko je za vas bitna vaša veza i koliko vam partner znači. Razgovor možda neće biti lak, ali kako se bliži kraj dana osećaćete se bolje.

RIBE

Knjiga, pismo ili neki bitan deo papirologije koji se izgubio će se konačno pojaviti danas. To će biti važan deo slagalice jer će možda imati veze sa finansijskom situacijom ili projektom na kom radite. Informacije koje sadrži, motivisaće vas da krenete napred i završite to što imate. Veći deo dana bi mogao da prođe u tome.

Autor: Dalibor Stankov