Tamna strana Jarca: Osobine koje ovaj znak često krije, ali svi ih osete!

Ušli smo u sezonu Jarca, a iza njihove snage, discipline i samokontrole kriju se i mane koje znaju ozbiljno da opterete odnose.

Ušli smo u sezonu Jarca – vreme kada se ambicije bude, ali i kada na površinu izlaze one manje lepe strane ovog znaka. Iako važe za stabilne, pouzdane i jake ličnosti, Jarčevi nisu bez mana. Naprotiv – njihove slabosti često su direktna posledica upravo njihovih najvećih vrlina.

Preterana kontrola jedna je od najčešćih mana Jarca. Njihova potreba da sve drže pod konac može lako da se pretvori u rigidnost, pa čak i u dominaciju nad drugima. Teško im je da prepuste stvari slučaju – ili drugima.

Emocionalna zatvorenost takođe je njihov veliki problem. Jarčevi retko pokazuju osećanja, a često očekuju da ih drugi razumeju bez mnogo objašnjenja. Zbog toga mogu delovati hladno, distancirano ili nezainteresovano, iako to često nije istina.

Pesimizam i težina još su jedna strana njihove prirode. Jarčevi imaju tendenciju da uvek vide potencijalne probleme pre nego lepe mogućnosti. Umesto da uživaju u trenutku, često razmišljaju o obavezama, odgovornostima i onome što može da pođe po zlu.

Tvrdoglavost je osobina koja ih često košta odnosa. Kada jednom formiraju mišljenje, Jarčevi ga retko menjaju. Priznati grešku za njih je izazov, jer veruju da su do odluka došli promišljeno i racionalno.

I konačno – sklonost radu do iscrpljenosti. Jarčevi često stavljaju posao i uspeh ispred emocija, zdravlja i bliskih odnosa. U toj trci za sigurnošću znaju da zaborave da je život mnogo više od obaveza i ciljeva.

Sezona Jarca nas podseća da čak i najjači imaju svoje slabosti. Iza čvrstog oklopa ovog znaka krije se osoba koja mora da nauči da ponekad popusti, pokaže emocije i dozvoli sebi – i drugima – da budu nesavršeni.

Autor: S.Paunović