Tri 'mane' koje imaju skoro svi, a retko ko će to priznati sebi

Tri često skrivane „mane“ većina nas ima — iako ih ne priznaje javno. Ovi nedostaci nisu katastrofalni, ali mogu uticati na odnose, samopouzdanje i način na koji nas drugi doživljavaju.

1. Perfekcionizam skriven iza produktivnostiMnogi ljudi koriste rad i stalnu aktivnost kao način da sakriju nesigurnost. Kada nešto radite savršeno, od vas se očekuje da nikada ne grešite — pa je greška gotovo neprihvatljiva. Perfekcionizam može povećati stres i voditi do sagorevanja, naročito kada stvari ne idu po planu.

2. Teško priznavanje potreba

Drugi nedostatak koji se često pojavljuje: ne umemo jasno da kažemo šta nam treba — emocionalno, materijalno ili u komunikaciji. Pokušavamo da budemo samostalni ili da zadovoljimo druge, dok sopstvene potrebe ostavljamo po strani. Posledica je frustracija i neravnoteža jer drugi ne mogu da nas “čitaju” ako sami to ne kažemo.

3. Skoro univerzalno: previše razmišljanja

Analiza i razmišljanje su dragocene osobine — ali kada pređu u razmišljanje do stupnja paralize, postaju mana. Često razmišljamo o svakom izboru, tenzijama i posledicama, što može dovesti do neodlučnosti i propuštanja prilika. Umesto da živimo, razmišljamo.

Kako prevazići ove mane

Pod svodom samosvesti krije se moć promene. U slučaju perfekcionizma — prihvatite da greške postoje i da su deo rasta. Kada je u pitanju izražavanje potreba — vežbajte jasnoću u razgovorima, postavljajte granice. A kada razmišljanje postane opterećenje — podsetite se da ponekad “dovoljno dobro” zapravo jeste dovoljno, i da delovanje donosi oslobađanje.

Autor: D.Bošković