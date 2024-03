Tu nisu čista posla: Pet tajnih znakova koji ukazuju da partner i dalje misli na bivšu ljubav

Iako se svi nadamo da ćemo ući u novu vezu s razjašnjenim emotivnim statusom, to jednostavno često nije slučaj. Realnost je takva da većina nas ima istoriju kada su u pitanju prošli odnosi. Međutim, dok većina nas ima tendenciju da prethodne partnere ostavi u prošlosti kada počnu da se viđaju sa nekim novim, drugi se i dalje mogu vrteti oko bivšeg.

Ako sumnjate da bi to mogao biti slučaj sa vašim partnerom, postoje neki ključni znakovi i ponašanja na koje treba obratiti pažnju.

1. Često ih pominje

Ako često pominju bivšeg ili bivšu u razgovorima, to može ukazivati na nerazjašnjena osećanja i da još obrađuju emocij. To je signal da oni i dalje zauzimaju ogromnu količinu njihovog prostora. Iako može izgledati kao bezazleno ogovaranje bivše ljubavi, obratite pažnju na to koliko se oni unose u sve to i na koji način. Takođe, ako imaju tendenciju da postanu zagrejani ili emotivni kada govore o bivšim, to je znak da nisu zaista otpustili svoju prošlost.



2. Uhodi ih na društvenim mrežama

Sledeća tačka se nastavlja na prvu jer uključuje želju partnera da stalno vidi šta njihov bivši radi na društvenim mrežama. Preterano proveravanje društvenih mreža bivše ljubavi može da ukazuje na dugotrajna osećanja. Možda imaju potrebu za ponovnim zbližavanjem ako stalno prate život svog bivšeg.

3. Emocionalni prtljag

U slučaju da primetite da imaju nerešene emocionalne probleme iz svoje prethodne veze, kao što su problemi s poverenjem ili poteškoće u otvaranju pred vama, to bi moglo značiti da se i dalje suočavaju s posledicama bivše vezei. Takođe, pazite da li vaš partner igra igrice "vruće- hladno" sa vama jer to može biti znak da uključuje i isključuje svoje emocije, jer se i dalje nosi sa unutrašnjim nemirima.

4. Stalno poređenje

Svi znamo da je poređenje kradljivac radosti a to nije slučaj samo kad je reč o samokritici. Ukoliko vas partner stalno upoređuje sa svojom bivšom vezom, to nije dobar znak. Stalno upoređivanje s bivšim, bilo u pozitivnom ili negativnom svetlu, sugeriše da oni tek treba da krenu dalje u potpunosti i da još obrađuju prethodnu vezu“.

5. Emocionalna distanca

Situcija u kojoj se bore s emocionalnom intimnošću ili imaju poteškoća da se potpuno posvete vama, mogla bi biti znak da se suzdržavaju zbog nerazjašnjenih osećanja iz prethodne veze. Ako veza ne prelazi na sledeći nivo, onda bi blokada mogla biti druga osoba iz prošlosti – drugim rečima, bivša ljubav.