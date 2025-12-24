AKTUELNO

Merkur ulazi u Jarca: Ove horoskopske znakove očekuju SREĆNE VESTI do 20. januara 2026. godine

Merkur, planeta komunikacije i logičnog rasuđivanja, ulazi u Jarca 1. januara, gde će boraviti do 20. januara. Ovakva pozicija Merkura doneće odlične vesti za Jarčeve, Device i Bikove.

Merkur u Jarcu donosi ozbiljan, promišljen i vrlo praktičan način razmišljanja i komunikacije. Misli su usmerene na konkretne ciljeve, dugoročne planove i realna rešenja, bez suvišnih reči i ulepšavanja.

Disciplina

Osobe sa ovim položajem Merkura govore odmereno, često tek kada su sigurne u ono što žele da kažu, pa mogu delovati hladnije ili distancirano, iako iza toga stoji odgovornost i potreba da se bude precizan.

Um je disciplinovan, sposoban za organizaciju, strategiju i sistematično razmišljanje, što je odlična osnova za posao, planiranje finansija i donošenje važnih odluka.

Odgovorna komunikacija

Merkur u Jarcu ne voli površne razgovore, više mu prijaju teme koje imaju težinu, smisao i praktičnu vrednost. U učenju i radu prisutna je istrajnost, ali i sporiji tempo, jer se znanje gradi postepeno i temeljno.

Reči se biraju pažljivo, autoritet i iskustvo se poštuju, a komunikacija često ima ton saveta, odgovornosti ili ozbiljnog promišljanja o budućnosti.

