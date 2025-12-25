DNEVNI HOROSKOP: Ovnovima se savetuje oprez sa finansijama, Rakove očekuju nesuglasice u ljubavi, a Strelčeve...

Dnevni horoskop za 25. decembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Otkrivamo šta su zvezde predvidele znacima horoskopa ovog četvrtka.

OVAN



Oprezno upravljajte finansijama ukoliko sarađujete sa inostranstvom. Ovaj dan može vam doneti previd. Vaš odnos s partnerom može da obeleži rasprava, čak i zbog bezazlenog usputnog komentara s vaše strane. Alergija.

BIK



Nepovoljan aspekt ovog dana može da vam donese zastoj u poslovanju. Problemi u poslovnoj komunikaciji. Očekuje vas prijatno veče, kad na zabavi možete upoznati veoma zanimljivu osobu u znaku Device ili Vage. Prehlada, praćena kijavicom, može preći u kašalj.

BLIZANCI



Nepredvidljive okolnosti u saradnji sa inostranstvom. Postoji mogućnost da vaši pregovori na momenat zastanu. Dopada vam se osoba koju svaki dan srećete na poslu. Odvažite se i načinite prvi korak u zbližavanju. Bolovi u vratu.

RAK



Imate osećaj da su vam mogućnosti danas svedene na mali broj opcija. Bićete u situaciji da improvizujete rešenja. Reagovali ste burno na pokušaj partnera da vam nametne svoje mišljenje. Kratkotrajne nesuglasice. Smanjite unos slatkiša.

LAV



Danas nisu preporučljive rizične investicije budući da je kod vas povećana sklonost ka pogrešnoj proceni. Planirate zajedničko putovanje s partnerom jer želite da oživite stari žar između i unesete nove elemente u vezu. Tahikardija.

DEVICA

Device koje se bave zdravstvom i farmacijom mogu da očekuju uspeh i pohvale. Pred vama je veliki korak i napredak u karijeri. Potrudite se da više vremena posvetite partneru, inače će između vas doći do dubokog otuđenja. Pad imuniteta.

VAGA



Atmosfera pogoršanih međuljudskih odnosa i spletke stvaraju u vama želju da pređete na neko drugo radno mesto. U poslednje vreme osećate da vas partner ne shvata. Neophodno je da otvoreno porazgovarate. Problem s krajnicima.

ŠKORPIJA

Škorpije koje rade u uslužnim delatnostima ili prosveti mogu da očekuju napredak u karijeri. Finansijski napredak. Slobodne Škorpije danas mogu da upoznaju jednu veoma privlačnu osobu u znaku Bika ili Lava. Proverite urinarne puteve, kao i bubrege.

STRELAC

Uspeh očekuje one Strelčeve koji se bave trgovinom i uslužnim delatnostima. Finansijski napredak. Strelčevi mogu da naiđu na nesporazume i nesuglasice u odnosu s partnerom. Situacija zahteva kompromisna rešenja. Prijala bi vam rekreacija.

JARAC



Potrudite se da u poslovnoj komunikaciji budete što precizniji tokom izlaganja, jer vam ovaj dan donosi povećanu mogućnost nesporazuma. Posvetite partneru više vremena, jer bi otuđenje moglo imati dugoročne posledice. Bolovi u vratu.

VODOLIJA



Očekujete važne odgovore i rešenja s poslovnog sastanka, ali će atmosfera do kraja poslovnog dana ostati neizvesna. Vodolije koje tragaju za svojom srodnom dušom danas mogu da je upoznaju u krugu prijatelja. Odlično se osećate.

RIBE

Ribe koje se bave umetnošću ili nekim kreativnim zanimanjem u ovom periodu mogu da očekuju porast popularnosti. Slobodne Ribe mogu da se zaljube u osobu koja nije slobodna. Postoji mogućnost da uđete u tajnu vezu. Zubobolja.

Autor: D.Bošković