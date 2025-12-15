DNEVNI HOROSKOP: Ovnovima neko pokušava da naruši ugled, pred Blizancima je buran ljubavni period, a pred Ribama...

Dnevni horoskop za 15. decembar. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Početak nedelje znacima horoskopa donosi nova uzbuđenja.

OVAN



Dominantnu atmosferu na poslu mogu da prave spletke koje širi neko od kolega. Neko pokušava da naruši vaš ugled. Nedoslednost u izjavama može probuditi sumnju partnera. Moguća je kriza poverenja. Loša cirkulacija.

BIK



Nije preporučljivo da preduzimate rizične poslovne poteze niti da ulazite u rizične investicije. Postoji mogućnost previda. Uživate u lepom i harmoničnom periodu u odnosu s partnerom. Lep izlazak u društvu. Alergija.

BLIZANCI

Nepovoljni planetarni aspekti mogu vam doneti pad koncentracije. Odluke donosite na timskom nivou. Pred vama je buran ljubavni period, koji će obeležiti strastvena avantura zasnovana više na fizičkoj privlačnosti. Nervoza.

RAK



Ovaj dan obeležiće proširenje kruga saradnika. Obratite pažnju na sve detalje prilikom ugovaranja posla da ne bi došlo do gubitka. Uspešno ćete prevazići nesuglasice s partnerom. Sledi period većeg zbližavanja. Problemi sa sinusima.

LAV



Vaše rasuđivanje u ovom periodu može se rasplinuti na preveliki broj potencijalnih pravaca poslovanja. Oprez s rizičnim investicijama. Ovaj period obeležiće ljubavna avantura sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja. Aritmija.

DEVICA



Nepovoljni planetarni aspekti mogu privremeno da vam zamagle rasuđivanje. Krupne odluke ostavite za kasnije. Mogući su nesporazumi između vas i partnera. Kao da svako od vas živi u svom svetu. Prehlada.

VAGA



Ovaj dan mogu obeležiti nesporazumi na poslu, posebno ukoliko radite s klijentima. Oprez u komunikaciji. Brojne prilike za avanturu i pojačan magnetizam označiće dobitnu kombinaciju da osetite posebno zadovoljstvo. Loša cirkulacija.

ŠKORPIJA

Pritisak zbog krajnjih rokova može da vam donese nervozu. Trudite se da ispunite očekivanja nadređenih. Odnos s partnerom ima tendenciju međusobnog udaljavanja. Potrudite se da rešite taj problem na vreme. Upala glasnih žica.

STRELAC



Ključ uspeha sastoji se u tome da poštujete prioritete i da se ne rasplinete u detaljima. Atmosfera nerazumevanja i nesuglasica između vas i partnera. Imate osećaj kao da govorite različitim jezicima. Više se odmarajte.

JARAC



Danas su mogući nesporazumi na poslu. Potrudite se da preciznije izložite svoje stavove o bitnim pitanjima. Posvetite više vremena svom partneru jer bi, ako nastavite po starom, moglo da dođe do nepovratnog udaljavanja. Reumatske tegobe.

VODOLIJA

Planetarni aspekti u polju novca mogu vam doneti pogrešnu procenu u pogledu nekih investicija. Nesporazumi s partnerom i u okviru porodice mogu obeležiti ovaj dan. Neophodan je kompromis. Promenite režim ishrane.

RIBE



Ne preporučuje vam se da započinjete rad na novom projektu, jer postoji velika mogućnost previda nekih bitnih detalja. Slobodne Ribe danas mogu da upoznaju svoju srodnu dušu na nekom kraćem putovanju. Više se krećite.

Autor: D.Bošković