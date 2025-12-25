Od 25. decembra za ova 3 horoskopska znaka okreće se kolo sreće: Ono što ih je dugo morilo dolazi na naplatu

Počev od 25. decembra tri horoskopska znaka doživljavaju sreću kakvu nisu osetili već neko vreme. Astrološka energija donosi pravu promenu koja vodi do radosnih iskustava. Ovaj dan podstiče na razmišljanje o prošlim lekcijama i vraća osećaj optimizma.

Energija Jarca je izuzetno jaka tokom sezone ovog znaka, posebno zbog srećne konjunkcije Venere i Sunca, koja se dešava u četvrtak, 25. decembra. Za 3 horoskopska znaka, ovo je dan kada energija prelazi iz borbe u olakšanje. Osećaju slobodu da u novu godinu uđu ispunjeni nadom i srećom. Osećaju se lakše, samopouzdanije i otvorenije za prihvatanje iskustava koja donose radost i zadovoljstvo. I zaslužuju lakoću - pauzu, i to onukoji vodi do stanja čiste, nepatvorene radosti.

Ovan

Astrološka energija vam pomaže da primetite uticaj izbora koje ste napravili u prošlosti. Od 25. decembra situacije koje su nekada izazivale stres počinju da se rešavaju, ostavljajući prostor za pozitivne ishode. Vaš fokus se okreće ka onome što vam donosi zadovoljstvo i energiju. Osećate se prilično neustrašivo i jednostavno idete napred. Ponovo se povezujete sa ljudima koji vam donose istinsku radost, i to je dobro za vas. Ovaj obnovljeni osećaj optimizma vas podstiče da preduzmete inspirisanu akciju. Ništa vas trenutno ne sputava. Otpor je nestao u ništavilo, a sve što vidite ispred sebe jesu svetlost, ljubav i slatko zadovoljstvo.

Blizanci

Astrološka energija ovog dana vam pomaže da se osvrnete na neke greške koje ste napravili ove godine, a da od toga ne pravite veliku stvar. Primećujete gde ste pogrešili i to vam se čini kao prava naučena lekcija. Nećete se tamo vraćati! Ovog 25. decembra univerzum vas podržava kada je u pitanju stvaranje novih veza i pravilna komunikacija vašeg srca. Ne plašite se, ništa vas sada ne može zaustaviti. Osećate radost koja vam ide ka vama i nećete je sprečiti da se dogodi. Ovo je trenutak emocionalnog osveženja koji postavlja ton za budući rast. Naučili ste svoje lekcije i sada se oslanjate na tu ideju. Sve čemu se možete radovati jesu radosne situacije.

Vodolija

Astrološka energija vam omogućava da steknete uvid u to kako vaši prošli izbori oblikuju vaše sadašnje mogućnosti. Stvari vam sada imaju smisla. Znajući šta je bilo potrebno da stignete dovde, ne želite da se vratite nazad. Mudrost i znanje koje ste stekli došli su iz životnog iskustva, ali vi ste dobro naučili lekcije. Zaključili se da je jedini način na koji želite da živite radostan način. Sve izbor, a znate koliko je izbor važan za vas. Vi sve radite na svoj način i nastavljate dalje. Radost je u izobilju, a vaš um slobodan.

Autor: Jovana Nerić