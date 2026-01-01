KOJI JE HOROSKOPSKI ZNAK NAJTEŽI ZA BRAK? Mnogi će se prepoznati u ovom opisu!

Iako ljubav ne zavisi samo od zvezda, astrolozi tvrde da jedan znak posebno važi za najzahtevnijeg supružnika.

Prema astrologiji, Škorpija se često izdvaja kao znak koji je najteži za brak. Iako su strastveni, lojalni i emotivno duboki, život sa njima nije uvek lak.

Škorpije imaju izraženu potrebu za kontrolom i teško praštaju. Kada se osećaju povređeno ili nesigurno, mogu postati sumnjičavi i posesivni, što u braku često dovodi do tenzije.

Takođe, ovaj znak teško pokazuje slabost i emocije, pa partneri često imaju osećaj da hodaju po ivici i nikada nisu sigurni šta Škorpija zaista misli.

Da li to znači da su loši partneri?

Ne nužno – ali brak sa Škorpijom zahteva mnogo strpljenja, iskrenosti i emocionalne snage.

Autor: S.Paunović