OVI HOROSKOPSKI ZNAKOVI SE NAJČEŠĆE RAZVODE: Ljubav im brzo plane, ali i nestane!

Iako brak zavisi od mnogo faktora, astrolozi tvrde da pojedini znakovi teže opstaju u dugoročnim odnosima.

Prema astrologiji, Blizanci se često nalaze na vrhu liste znakova koji se najčešće razvode. Njihova potreba za promenom, uzbuđenjem i slobodom često dolazi u sukob sa rutinom koju brak nosi.

Odmah iza njih su Strelčevi, koji teško podnose ograničenja i obaveze. Kada se osete sputano, brzo počinju da traže izlaz, čak i ako emocije još postoje.

Na listi su i Ovnovi, poznati po impulsivnosti i brzom donošenju odluka. U strasti ulaze naglo, ali isto tako brzo mogu izgubiti strpljenje kada stvari ne idu po njihovom planu.

Da li su razvodi sudbina?

Naravno da ne. Zvezde mogu ukazivati na sklonosti, ali kompromis, komunikacija i trud presudni su za svaki brak.

Autor: S.Paunović