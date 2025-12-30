AKTUELNO

OVI HOROSKOPSKI ZNAKOVI SE NAJČEŠĆE RAZVODE: Ljubav im brzo plane, ali i nestane!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com/geralt ||

Iako brak zavisi od mnogo faktora, astrolozi tvrde da pojedini znakovi teže opstaju u dugoročnim odnosima.

Prema astrologiji, Blizanci se često nalaze na vrhu liste znakova koji se najčešće razvode. Njihova potreba za promenom, uzbuđenjem i slobodom često dolazi u sukob sa rutinom koju brak nosi.

Odmah iza njih su Strelčevi, koji teško podnose ograničenja i obaveze. Kada se osete sputano, brzo počinju da traže izlaz, čak i ako emocije još postoje.

Na listi su i Ovnovi, poznati po impulsivnosti i brzom donošenju odluka. U strasti ulaze naglo, ali isto tako brzo mogu izgubiti strpljenje kada stvari ne idu po njihovom planu.

Foto: Pixabay.com

Da li su razvodi sudbina?

Naravno da ne. Zvezde mogu ukazivati na sklonosti, ali kompromis, komunikacija i trud presudni su za svaki brak.

