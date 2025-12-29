Ljubavni horoskop do 2. januara: Lavovi jure za uzbuđenjima, a jednom znaku će se sve preokrenuti

Nedelja pred nama donosi energiju promena i novih početaka na ljubavnom planu.

Planete nas pozivaju da obratimo pažnju na emocionalne potrebe, ali i da se oslobodimo prošlih nesigurnosti.

Bilo da ste u vezi ili ste solo, ova nedelja može biti trenutak za dublje povezivanje sa sobom i drugima. Pročitajte kako će vaša astrološka karta oblikovati ljubavni život ove nedelje.

Ako ste u vezi, imaćete potrebu da otvoreno kažete šta vam smeta, ali i šta želite više. Slobodni Ovnovi mogu ući u strastven ali brz odnos koji nosi snažnu hemiju, uz oprez da se ne donose ishitrene odluke.

BIK

Ljubavna energija vam donosi želju za sigurnošću. U vezama se jača osećaj pripadnosti, ali i potreba za nežnošću. Slobodni Bikovi mogu da upoznaju osobu koja im deluje poznato i pouzdano, čak i ako se kontakt razvija sporo.

BLIZANCI

Komunikacija je ključ svega u narednih sedam dana. Razgovori mogu da razjasne stare nesporazume ili pokrenu novu romansu. Ako ste slobodni, flert kroz poruke ili društvene mreže može da preraste u nešto ozbiljnije nego što očekujete.

RAK

Sezona Jarca donosi vam raskorak između razuma i osećanja. Slobodni Rakovi mogu privući osobu koja u njima budi potrebu za bliskošću i brigom. Takođe, jedan ambiciozan Jarac može da vam priraste za srce.

LAV

Ljubavni život postaje dinamičan i uzbudljiv. U vezama se javlja potreba za više pažnje i potvrde ljubavi. Slobodni Lavovi mogu da privuku nekoga ko ih vidi kao posebne i drugačije, ali će biti važno da se ego ostavi po strani.

DEVICA

U narednim danima razmišljaćete racionalnije o emocijama. Ako ste u vezi, moguće su ozbiljne teme i planiranje budućnosti. Slobodne Device mogu da započnu odnos koji se razvija polako, ali ima potencijal za dugoročnu stabilnost.

VAGA

Ljubav vam dolazi kroz balans i kompromis. Partner može da traži više vašeg vremena i pažnje. Slobodne Vage mogu se naći između dve opcije ili dileme, ali će srce jasno pokazati pravi put.

ŠKORPIJA

Strasti su jake i intenzivne. U vezama se produbljuje bliskost, ali i ljubomora može da ispliva ako nema dovoljno poverenja. Slobodne Škorpije mogu da dožive snažnu privlačnost koja menja pogled na ljubav.

STRELAC

Potreba za slobodom i iskrenošću je naglašena. Ako ste u vezi, važno je da ne bežite od razgovora o budućim planovima. Slobodni Strelčevi mogu da uđu u avanturu koja ih inspiriše i emocionalno pokreće.

JARAC

Ljubavni odnosi zahtevaju odgovornost i zrelost. U vezama se rešavaju konkretna pitanja i jača osećaj sigurnosti. Slobodni Jarčevi mogu da upoznaju osobu preko posla ili kroz ozbiljan razgovor koji prerasta u emocije.

VODOLIJA

Mogući su neočekivani obrti u ljubavi. Ako ste u vezi, potrebno je više spontanosti i razumevanja. Slobodne Vodolije mogu da započnu neobičan odnos koji ruši ustaljena pravila, ali donosi osveženje.

RIBE

Romantika i mašta su naglašeni. U vezama se javlja potreba za nežnošću i emotivnom podrškom. Slobodne Ribe mogu idealizovati novu osobu koju upoznaju, pa je važno da slušate intuiciju i budete realni.

Autor: A.A.