OVI HOROSKOPSKI ZNAKOVI NE ZNAJU ZA MERU TOKOM PRAZNIKA: Trpeza im je slabost broj jedan!

Dok neki broje zalogaje, ovi znaci broje samo – još jedan tanjir! Zvezde otkrivaju ko najteže odoleva prazničnoj hrani.

Praznici su vreme radosti, okupljanja i bogate trpeze. I dok se neki lako zaustave posle par zalogaja, pojedini horoskopski znakovi jednostavno ne umeju da kažu dosta – naročito kada je hrana u pitanju.

Evo ko najčešće pretera tokom praznika u hrani:

BIK

Apsolutni pobednik prazničkog uživanja. Bik jede polako, sa strašću i bez griže savesti. Za njega praznici bez bogate trpeze – nisu praznici.

RAK

Emocije + domaća hrana = savršena kombinacija za prejedanje. Rak jede iz nostalgije, ljubavi i potrebe za sigurnošću, a praznici mu sve to donose odjednom.

LAV

Lav voli luksuz – i na tanjiru. Ne jede samo da bi se zasitio, već da bi uživao. Ako je trpeza bogata, Lav će probati sve, jer smatra da to zaslužuje.

STRELAC

Kod Strelca nema granica – ni u porcijama. Praznici su za opuštanje, a dijeta može da sačeka januar. Ili februar.

Foto: Unsplash.com

RIBE

Ribe često jedu nesvesno, iz zadovoljstva i bekstva od realnosti. Slatkiši i grickalice im posebno teško padaju kao iskušenje.

Ako ste među ovim znakovima – ne brinite previše.Praznici su stvoreni za uživanje, a balans se uvek može vratiti. Najvažnije je da se jede sa osmehom – i u dobrom društvu.

Autor: S.Paunović

#Astrologija

#Horoskop

#Nova godina

#Praznična trpeza

