OVE ENERGIJE JARCU NAJMANJE PRIJAJU TOKOM PRAZNIKA: Uz ove znakove teško nalazi mir.

Dok Jarac traži tišinu i stabilnost, ovi horoskopski znaci unose haos, buku i previše nepovezanih emocija.

Praznici su vreme kada Jarac želi da uspori, sabere misli i bude okružen ljudima uz koje ne mora ništa da objašnjava. Međutim, neke energije mu tada posebno teško padaju – jer remete njegov unutrašnji balans.

Blizanci

Previše priče, previše planova i stalna promena raspoloženja. Jarcu je to iscrpljujuće, naročito kada želi mir i predvidivost.

Strelac

Strelčeva potreba za avanturom, glasnim slavljem i spontanim odlukama često sudara Jarčevu želju za redom i kontrolom. Praznici uz njih mogu delovati naporno.

Lav

Lav voli da bude u centru pažnje, dok Jarac praznike doživljava intimnije. Ta razlika u pristupu lako stvara tenziju i osećaj nelagode.

Jarac tokom praznika ne traži savršenstvo – već mir. Zato mu najviše prijaju oni koji razumeju tišinu, granice i jednostavne trenutke bez drame.

Autor: S.Paunović