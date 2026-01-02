AKTUELNO

Horoskop

OVE ENERGIJE JARCU NAJMANJE PRIJAJU TOKOM PRAZNIKA: Uz ove znakove teško nalazi mir.

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Dok Jarac traži tišinu i stabilnost, ovi horoskopski znaci unose haos, buku i previše nepovezanih emocija.

Praznici su vreme kada Jarac želi da uspori, sabere misli i bude okružen ljudima uz koje ne mora ništa da objašnjava. Međutim, neke energije mu tada posebno teško padaju – jer remete njegov unutrašnji balans.

Blizanci

Previše priče, previše planova i stalna promena raspoloženja. Jarcu je to iscrpljujuće, naročito kada želi mir i predvidivost.

Strelac

Strelčeva potreba za avanturom, glasnim slavljem i spontanim odlukama često sudara Jarčevu želju za redom i kontrolom. Praznici uz njih mogu delovati naporno.

Lav

Lav voli da bude u centru pažnje, dok Jarac praznike doživljava intimnije. Ta razlika u pristupu lako stvara tenziju i osećaj nelagode.

Foto: Pixabay.com

Jarac tokom praznika ne traži savršenstvo – već mir. Zato mu najviše prijaju oni koji razumeju tišinu, granice i jednostavne trenutke bez drame.

Autor: S.Paunović

#Astrologija

#Horoskop

#Jarac

#Praznici

POVEZANE VESTI

Lifestyle

ČIJA ENERGIJA NAJVIŠE PRIJA JARCU TOKOM PRAZNIKA: Uz ove ljude konačno može da se opusti!

Horoskop

Ovi horoskopski parovi imaju VATRENU HEMIJU!

Horoskop

Dnevni horoskop: Kockice se konačno slažu na svoje mesto. Dan je stvoren za uživanje i unutrašnji mir, ali samo za OVE srećnike! POGLEDAJTE da li ste

Horoskop

Ova TRI horoskopska znaka LAKO ODUSTAJU od svega!

Horoskop

Najbolji i najgori muški horoskopski znaci u braku: Evo ko je san svake žene, a ko noćna mora

Horoskop

Što su stariji sve su lepši: Ova 4 znaka odlično stare, a znaju kako to i da pokažu