NEDELJNI HOROSKOP: Neplanirani pozivi, pomeranje granica i mali, ali ključni preokreti

Ovo je nedeljna astrološka prognoza za period od 12. do 18. januara 2026. godine.

Ovan

Posao: U utorak dolazi kratko obaveštenje koje menja redosled obaveza. Krajem nedelje rešavate zadatak koji drugi odlažu. Ljubav: Partner traži konkretniji odgovor na važno pitanje. Samci bi u petak mogli da započnu razgovor bez jasnih očekivanja. Zdravlje: Umor se nakuplja – potrebne su kraće, ali češće pauze.

Bik

Posao: Početkom nedelje vraćate se na temu za koju ste mislili da je zaključena. U četvrtak shvatate da vam dodatna provera ide u korist. Ljubav: Vikend donosi osećaj sigurnosti kroz male, ali jasne gestove. Slobodni Bikovi dobijaju poruku koja budi radoznalost. Zdravlje: Napetost u vratu – obratite pažnju na položaj tela.

Blizanci

Posao: U sredu dolazi do izmene informacija koje menjaju plan tima. Vaša prilagodljivost biće primećena. Ljubav: Kratak razgovor može otvoriti širu raspravu. Samci započinju zanimljivu komunikaciju tokom svakodnevnih obaveza. Zdravlje: Mentalni umor – ograničite rasipanje energije.

Rak

Posao: Nedelja započinje dodatnim zadatkom koji traži strpljenje. Do petka završavate više nego što ste planirali. Ljubav: Partner pokazuje potrebu za više bliskosti. Samci bi mogli prijatno da se iznenade spontanim susretom. Zdravlje: Osetljivost na hladnoću – pripazite na imunitet.

Lav

Posao: U četvrtak se otvara razgovor o budućim obavezama. Manja promena rasporeda donosi olakšanje. Ljubav: Vikend donosi opuštenu atmosferu i manje pritiska. Slobodni Lavovi privlače pažnju bez posebnog truda. Zdravlje: Napetost u leđima – istezanje pravi razliku.

Devica

Posao: U ponedeljak dolazi dodatna odgovornost koja traži bolju organizaciju. Do kraja nedelje osećate kontrolu nad situacijom. Ljubav: Razgovor o svakodnevici razjašnjava sitne nesporazume. Samci bi mogli dobiti poziv koji menja planove. Zdravlje: Probava osetljivija – izbegavajte preskakanje obroka.

Vaga

Posao: Promena prioriteta traži brzu prilagodbu. U petak uspešno balansirate između više obaveza. Ljubav: Partner traži konkretniji dogovor. Slobodne Vage ulaze u komunikaciju koja se razvija polako, ali stabilno. Zdravlje: Glavobolje se javljaju zbog napetosti – potreban je odmor od tehnologije.

Škorpija

Posao: Sredinom nedelje dobijate zadatak koji zahteva diskreciju. Do vikenda stiže potvrda da ste postupili ispravno. Ljubav: Razgovor u subotu donosi razjašnjenje stare dileme. Samci primećuju suptilan interes bliske osobe. Zdravlje: Umor vas prati kroz nedelju – nemojte zanemariti san.

Strelac

Posao: Nova informacija u ponedeljak menja plan rada. Do petka pronalazite fleksibilno rešenje. Ljubav: Spontani susret ili izlazak donosi laganu atmosferu. Zauzeti osećaju više slobode u odnosu. Zdravlje: Višak energije traži kretanje.

Jarac

Posao: U utorak preuzimate dodatnu odgovornost. Povratna informacija krajem nedelje potvrđuje vaš pristup. Ljubav: Partner želi razgovor o bliskoj budućnosti. Samci primećuju interes iz poznatog okruženja. Zdravlje: Napetost u ramenima – ne preskačite pauze.

Vodolija

Posao: Promena rasporeda sredinom nedelje traži brzu prilagodbu. U petak se rešava tehnički problem koji vas je usporavao. Ljubav: Partner predlaže nešto novo i drugačije. Samci ulaze u kratku, ali zanimljivu komunikaciju. Zdravlje: Mentalni zamor – ograničite višak informacija.

Ribe

Posao: Početkom nedelje završavate obavezu pre roka. Vikend donosi osećaj rasterećenja. Ljubav: Smiren razgovor jača poverenje. Samci se mogu naći u ugodnom druženju bez pritiska. Zdravlje: Stopala su osetljiva – odmor i udobna obuća su ključni.

Autor: Dalibor Stankov