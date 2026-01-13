Merkur ulazi u Vodoliju: 3 znaka očekuju srećne vesti do 6. februara 2026. godine

Merkur, planeta komunikacije, 20. januara menja znak i ulazi u Vodoliju, gde će doneti povoljne prilike za Vodolije, Vage i Blizance.

Merkur u Vodoliji donosi drugačiji način razmišljanja, potrebu da se izađe iz ustaljenih okvira i da se svet sagleda iz šire, nekonvencionalne perspektive.

U ovom periodu misli su brze, ideje originalne, a komunikacija često neočekivana i direktna.

Sloboda

Ljudi su skloniji da govore ono što misle bez ulepšavanja, ali i da se interesuju za nove tehnologije, budućnost, društvene promene i teme koje odstupaju od svakodnevice. Razgovori mogu lako da pređu u rasprave, jer Merkur u Vodoliji voli intelektualnu slobodu i ne trpi ograničenja ni autoritete koji guše mišljenje.

Timski radi i vanvremenske ideje

Istovremeno, ovo je odličan položaj za razmenu ideja, timski rad, druženje sa istomišljenicima i donošenje odluka koje su ispred svog vremena.

Um radi brzo, ali može delovati pomalo hladno i distancirano, jer se emocije stavljaju u drugi plan, a logika i objektivnost dolaze u prvi plan.

Merkur će boraviti u Vodoliji do 6. februara 2026. godine.

Autor: A.A.