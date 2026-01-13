Kraj januara RAZBIJA SVE ILUZIJE za 4 znaka: Biće im kristalno jasno da li je u pitanju PRAVA LJUBAV

Druga polovina januara 2026. dolazi sa potpuno drugačijim ritmom u odnosima. Nema više magle, nema poluodnosa, nema onog famoznog dopisivanja bez poente. Venera, Sunce, Merkur i Mars prelaze u Vodoliju i sve što je klimavo jednostavno se razdvoji samo od sebe. Ostaje ono što ima kapacitet da raste.

Ovo je period kada ljudi prestaju da se upoznaju na brzinu i iz dosade. Sve ide kroz smislenije puteve: zajednički interesi, projekti, posao, prijatelji, online razgovori koji najzad dobijaju konkretan nastavak. Pluton u Vodoliji pojačava ozbiljnost pa se tačno vidi ko igra igrice, a ko zna šta hoće.

Neptunova promena 26. januara ubacuje mrvu hrabrosti čak i kod ljudi koji inače preteruju sa analiziranjem. Odjednom se više ne čeka. Predlože kafu. Pošalju poruku. Kažu direktno šta misle.

Mlad Mesec u Jarcu sredinom meseca donosi onu surovu tačku preispitivanja. Šta ja zapravo želim da gradim narednih meseci. Šta ima smisla. Šta iscrpljuje. I tu se linija povlači bez pardona.

U svemu tome, četiri znaka dobijaju poseban vetar u leđa. Njima slede priče koje izlaze iz kategorije usputne simpatije i prelaze u nešto realnije, smirenije i zrelije.

BLIZANCI

Blizanci i Vodolija funkcionišu kao da se oduvek znaju. U drugoj polovini januara to postaje vrlo očigledno. Razgovori idu glatko, dopisivanja imaju smisao, susreti se ne razvlače. Venera u Vodoliji voli mentalnu igru, a Merkur u Vodoliji daje jasnu i direktnu komunikaciju bez skrivanja.

Postojeći kontakti postaju odjednom konkretniji. Kolega s posla predloži kafu. Neko sa kim se povremeno dopisujete odjednom postane odlučniji. Sve je lagano, ali bez praznog hoda.

Mars od 23. januara pojačava inicijativu pa se vidi ko je stvarno zainteresovan. Ako je priča stabilna, ona se ubrza. Ako je krhka, raspadne se sama od sebe. Najbolje od svega je što Merkur nije retrogradan pa je sve manje gluvo doba i konfuzije, a više jasnih dogovora i direktnih odgovora.

LAV

Kod Lava se zona partnerstva pali kao reflektor. Sve što se tiče odnosa izlazi u prvi plan, hteli vi to ili ne. I ne, ne znači da morate u vezu, nego da se drugi ljudi jasnije postavljaju prema vama. I vi prema njima.

Ovo je period u kojem Lav može upoznati osobu koja se ne nameće dramom, već mirnoćom, doslednošću i zdravim pogledom na život. Razgovori imaju sadržaj, a ne samo površno preletanje.

Mars od 23. januara preseče odnose koji se razvlače godinama. Ako je vreme za iskren razgovor, dolazi na dnevni red. Ako je vreme da se distancirate, imate energiju da to i uradite. Mladi Mesec u Jarcu vas tera da pogledate koliko se trošite i gde stalno popuštate. I tu donosite odluke koje zaista menjaju dinamiku.

VAGA

Vage konačno ulaze u fazu lakog, ali jasnog toka. Vodolijska energija vam prirodno prija pa se najlepši susreti događaju spontano, kroz društvo, događaje, kreativne okupljanja ili rad na zajedničkim projektima.

Venera u Vodoliji otvara prostor za kontakte sa manje idealizovanja, a više stabilne i lepe komunikacije. Mars vam daje hrabrost da preuzmete inicijativu pa umesto čekanja da druga strana sve odluči, vrlo fino kažete da vam se neko dopada i da imate vremena tad i tad.

Jedina zamka je Neptun 26. januara koji može podići staru naviku idealizovanja. Rešenje je jednostavno. Posmatrajte ponašanje, ne ton glasa. Posmatrajte kontinuitet, ne utisak. Ako je osoba dosledna, priča ima šansu. Ako ne, bolje da znate na vreme.

VODOLIJA

Ulaskom Venere u vaš znak postajete vidljiviji. Ne zato što pokušavate da privučete pažnju, nego zato što delujete prirodnije, smirenije i u svom elementu. Ljudi to osjete i reaguju.

Kad Sunce i Merkur 20. januara stignu u Vodoliju, sve se ubrzava. Odjednom stižu nove poruke, pozivi, konkretni predlozi. Ništa prenapadno, samo više života u kontaktima.

Mars 23. januara preseče svaku vrstu odugovlačenja pa vidite tačno ko želi da bude prisutan, a ko nestane čim treba uložiti pola procenta truda. Pluton pojačava privlačnost, ali i potrebu da stvari budu autentične. Tačno znate ko ima ozbiljniju nameru jer ostaje i onda kad prva fascinacija prođe.

Autor: S.M.