4 znaka ulaze u neverovatni period sreće i izobilja, Merkur i Jupiter donose im nebeske darove 14. januara

Blizanci, Strelac, Devica i Ribe započinju od danas neverovatni period sreće i izobilja. Male promene u razmišljanju vode ih u bogatstvo.

Četiri horoskopska znaka konačno započinju period sreće i izobilja 14. januara 2026., kada Merkur u Jarcu bude u opoziciji sa Jupiterom u Raku. Merkur vlada komunikacijom i razmišljanjem, dok Jupiter vlada srećom i rastom.

U sredu, opozicija između ove dve planete stvara dinamiku moći gde procenjujete rizike povezane sa prilikom i možda oklevate da je iskoristite. Dobra vest je da se tokom napetih trenutaka sreća često manifestuje kada namećete promenu ili donosite odluku.

Ovi astrološki znaci se suočavaju sa izgledima i prevazilaze svoj unutrašnji monolog. Danas, um traži utehu i samozaštitu, ali vidite da je ovo samo test koliko želite da poboljšate svoj život.

1. Blizanci – istražite nove načine stvaranja obilja

14. januara, aktivira se vaša vladajuća planeta, Merkur. Ovo vam pomaže da se nosite sa napetošću koja se često javlja kad god vi ili neko drugi treba da razgovarate o novcu. Jupiter u Raku vas tera da istražite nove načine za stvaranje obilja.

Ipak, Merkur u Jarcu može vas učiniti nesigurnim zbog toga što imate više novca, pa ga nesvesno odbijate. Možda se brinete da će neko želeti deo onoga što dobijete ili da ćete biti smatrani površnim i hladnim.

U sredu ćete shvatiti da je posedovanje više novca način da pomognete drugima na načine koje ne možete znati. Što više imate, veća je vaša sposobnost da pružite rešenja.

Novac je ono što pokreće svet i bilo bi lepo da se razgovori preusmere sa rešavanja problema zbog nedostatka obilja na bolji problem – imati toliko da morate da ga date!

Ova jedna mala promena u vašem razmišljanju probija sve negativne emocije koje imate o tome da budete bogati.

Odjednom svoju težnju vidite kao altruističku, a univerzum odgovara tako što vas stavlja u srećnu poziciju punu mogućnosti.

2. Devica – ne govorite svoje želje drugima

Danas, 14. januara, vaša vladajuća planeta vas navodi da se nadate i želite da vas sreća pronađe u oblasti vaših hobija. Možda vam donese i malo ljubavi. Merkur u Jarcu aktivira vaš romantični sektor, i postoji nekoliko stvari koje bi vam mogle pasti u krilo, a koje obožavate. Međutim, da bi ušli u period sreće i izobilja, prvo treba da učite da budete oprezni kome govorite o svojim željama.

Vaši prijatelji, iako podržavaju, ne razumeju zašto želite stvari koje radite. Ne možete objasniti zašto volite ili volite ono što vam je stalo. Ako vam to nema smisla, kako biste to uopšte mogli objasniti bilo kome drugom? Vi jednostavno znate kako se nešto osećate.

Energija potiskivanja i povlačenja između želje da udovoljite drugima ili praćenja svog srca može biti teška.

Ali vi birate sebe, i kada to učinite, univerzum se poravnava i srećne varnice lete, vodeći vas ka izobilju.

3. Strelac – sagledajte svoje talente i mogućnosti

U sredu vaša vladajuća planeta povećava izobilje partnera, i kao rezultat toga može doći do malo ljubomore sa vaše strane. Niste osoba koja obično zavidi finansijskom dobitku prijatelja, tako da bi vas moglo iznenaditi kada osetite kako zelenooki monstrum posećuje vaše srce.

Međutim, kada napravite korak unazad i preispitate kako se osećate, možda ćete shvatiti da ako oni mogu da pristupe izobilju, zašto ne biste mogli i vi?

14. januara vam je lakše da formulišete ideju za koju znate da će vam odgovarati. Počinjete da preduzimate akciju, a onda sledeće što znate je da vas sreća pogodi i uvodi vas u period sreće i izobilja. Pronalazite izobilje koje vam je potrebno tako što se više ne fokusirate na druge.

Umesto toga, pogledajte sebe, svoje mogućnosti i talente koje donosite.

4. Ribe – ravnoteža je u davanju i uzimanju

Vaši prijatelji razmišljaju na jedan način, a vi osećate na drugi. Imate veliko srce i ponekad vas to dovodi u nevolju. Izobilje može brzo postati nedostatak kada niste pažljivi. Ali u sredu, 14. januara, Merkur u vašem sektoru prijateljstva opozicija je Jupiteru, što aktivira vaše srce.

Otkrivate da je život ravnoteža u davanju i uzimanju. Ne smeta ti da daješ, problem je što ljudi često ne znaju kako da ograniče svoje uzimanje.

Postoje trenuci kada moraš da misliš na sebe. Ne moraš to da radiš na sebičan način, već služi sa svrhom, ne zato što neko to želi ili iz obaveze. Ulaziš u period sreće i izobilja. Radiš to zato što te čini srećnim. Služenje drugima na način koji izaziva radost vodi te ovim veoma zanimljivim putem: izobiljem.

Na kraju dobiješ mnogo više nego što danas daješ.

Autor: A.A.