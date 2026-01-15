AKTUELNO

3 znaka do 10. februara očekuje SUDBINSKI SUSRET: Venera ulazi u Vodoliju

Venera, planeta koja simbolizuje ljubav, ulazi 17. januara u Vodoliju, gde će boraviti do 10. februara. Venera u Vodoliji doneće uzbudljiv period za ljubav za Vodolije, Vage i Blizance. Venera u Vodoliji donosi drugačiji pogled na ljubav, odnose i vrednosti.

U ovom periodu emocije se izražavaju slobodnije, ali i racionalnije važni su prijateljstvo, razumevanje i osećaj ravnopravnosti.

Privlače nas neobični ljudi, originalne ideje i veze koje izlaze iz ustaljenih okvira, dok posesivnost i ljubomora mogu delovati gušeće.

Ljubav bez ograničenja

Ljubav se doživljava kao prostor za rast, razmenu misli i zajedničke ideale, a ne kao ograničenje.

Venera u Vodoliji podstiče iskrenost, autentičnost i hrabrost da se u odnosima bude svoj, čak i po cenu odstupanja od očekivanja okoline.

Autor: S.M.

