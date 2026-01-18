AKTUELNO

Horoskopski znak koji najviše komplikuje odnose: Zašto se Devica često nalazi u toj ulozi

Foto: Pixabay.com

Analiza, sumnja i potreba za savršenstvom mogu uneti napetost u vezu – čak i kada su namere najbolje

U ljubavnim odnosima neki znakovi sve shvataju jednostavno, dok drugi imaju potrebu da svaku situaciju razlože, analiziraju i dovedu do savršenstva. Upravo zbog toga, Devica se često smatra znakom koji najviše komplikuje odnose.

Uvek vidi šta može bolje - Device imaju oštro oko za detalje i retko im nešto promakne. Problem nastaje kada ta potreba za popravljanjem počne da se prenosi i na partnera.

Teško se opušta u emocijama - Iako duboko oseća, Devica često razmišlja više nego što se prepušta. Umesto spontanosti, bira kontrolu, što kod partnera može stvoriti osećaj distance.

Briga prerasta u kritiku - Njihova namera je najčešće dobra – žele stabilnost i sigurnost. Međutim, previše saveta i analiza može delovati kao konstantno nezadovoljstvo.

Foto: Pixabay.com

Kada Devica shvati da ljubav ne mora biti savršena da bi bila prava, odnosi se značajno menjaju. Uz malo više opuštanja i poverenja, ovaj znak pokazuje svoju najlepšu stranu – odanost, iskrenost i spremnost da gradi stabilan i dugotrajan odnos. Sa Devicom možda nije uvek lako, ali je gotovo uvek – vredno truda.

Autor: S.Paunović

