POVREĐENO NAJMANJE 5 POLICAJACA! Blokaderi nastavljaju da prave haos u Beogradu i Novom Sadu, situacija se komplikuje i u Pančevu

Blokaderi ne odustaju od namere da gurnu Srbiju u krvavi građanski rat. Beograd i Novi Sad ponovo su poprište nasilnih protesta.

U Beogradu se blokaderi trenutno nalaze na Slaviji gde su u više navrata nasrtali na policijski kordon i zasipali policiju kamenicama, flašama, stolicama, šipkama...

Jedan od policajaca je povređen.

Minisatar policije Ivica Dačić je večeras saopštio da su blokaderi vršili masovan napad na policiju i demolirali prostorije SNS u Novom Sadu.

- Povređeno je najmanje 5 propadnika policije. Uhapšeno je najmanje 14 osoba koje su napale policiju. Šipkama, motkama, kamenicama su napali policiju.

Dačić je rekao da će sva lica koja su napadala prostorije SNS biti identifikovana i uhapšena.

