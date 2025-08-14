AKTUELNO

Politika

BLOKADERI KORISTE GLUMICE I INFLUENSERE DA IZAZOVU GRAĐANSKI RAT: Skočile u odbranu "žene koju policijac tuče", a evo ŠTA SE STVARNO DOGODILO (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Instagram.com/privatna arhiva, privatna arhiva, e-stock/Časlav Vukojičić ||

Da blokaderi ne biraju sredstva da izazovu građanski rat u Srbiji, nakon jučerašnjih scena nasilja, svima je jasno. Međutim, reklo bi se da su u svojoj zlokobnoj nameri otišli korak dalje, pa tako u svom poduhvatu koriste čak i glumice i influensere!

U opozicionim medijima, ali i na društvenim mrežama kao bomba odjeknula je "vest" kako policija tuče pendrekom "jadnu ženu" u Kralja Milana tokom jučerašnjih nemira. Kao oparene odmah su skočile glumice Sloboda Mićalović, Jelisaveta Orašanin, kao i bivša manekenka/influenserka Marija Tarlać.

Istini za volju, ako posmatrate fotografiju koja se proširila kao požar istrgnutu iz konteksta, ona zaista deluje strašno. Ipak, ako istražite malo bolje i pogledate ceo snimak, videćete šta je prava istina: pomenuta žena u ruci drži veliku metalnu šipku kojom po glavi udara policajca!

Foto: privatna arhiva

Originalni snimak na kome se jasno vidi da dotična osoba metalnom šipkom napada policajce pogledajte u nastavku:

Video: privatna arhiva

Dakle, glumice i influenserka podelile su fotografiju u želji da se predstave kao borkinje za ženska prava, ne shvatajući da samo igraju ulogu u pozivu na građanski rat koji blokaderi po svaku cenu žele da izazovu.

Ovim putem želimo da pitamo sve javne ličnosti, šta će biti ako neko strada? Hoće li osećati barem trunku odgovornosti ukoliko dođe do krvavog scenarija.

#Napad

#Policija

#blokade

#javne ličnosti

#Žena

POVEZANE VESTI

Politika

BLOKADERI SU HTELI DA IZAZOVU GRAĐANSKI RAT Mesarović: Hteli su da zapale prostorije stranke, a nas da ubiju DOSAD NEVIĐENO DIVLJAŠTVO I MRŽNJA U NOVO

Politika

ŠOLAKOVCI HUŠKAJU NA GRAĐANSKI RAT: Idemo u sukob koji će biti JEZIV! (VIDEO)

Politika

Hrvati likuju: Ovi protesti će izazvati građanski rat i propast Srbije! (FOTO)

Politika

GRAĐANSKI RAT JE POČEO: Oglasio se Branko Babić - Ovim snimkom poslao poruku (VIDEO)

Zadruga

Sevnule varnice: Soni se ušuškao u Jelenin krevet, evo šta se desilo nakon toga! (VIDEO)

Politika

BLOKADERI NAJAVLJUJU NOVI HAOS: Pozivaju da se večeras ponesu fantomke, sve rade da izazovu građanski rat u Srbiji (FOTO)