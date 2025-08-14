BLOKADERI KORISTE GLUMICE I INFLUENSERE DA IZAZOVU GRAĐANSKI RAT: Skočile u odbranu "žene koju policijac tuče", a evo ŠTA SE STVARNO DOGODILO (VIDEO)

Da blokaderi ne biraju sredstva da izazovu građanski rat u Srbiji, nakon jučerašnjih scena nasilja, svima je jasno. Međutim, reklo bi se da su u svojoj zlokobnoj nameri otišli korak dalje, pa tako u svom poduhvatu koriste čak i glumice i influensere!

U opozicionim medijima, ali i na društvenim mrežama kao bomba odjeknula je "vest" kako policija tuče pendrekom "jadnu ženu" u Kralja Milana tokom jučerašnjih nemira. Kao oparene odmah su skočile glumice Sloboda Mićalović, Jelisaveta Orašanin, kao i bivša manekenka/influenserka Marija Tarlać.

Istini za volju, ako posmatrate fotografiju koja se proširila kao požar istrgnutu iz konteksta, ona zaista deluje strašno. Ipak, ako istražite malo bolje i pogledate ceo snimak, videćete šta je prava istina: pomenuta žena u ruci drži veliku metalnu šipku kojom po glavi udara policajca!

Originalni snimak na kome se jasno vidi da dotična osoba metalnom šipkom napada policajce pogledajte u nastavku:

Dakle, glumice i influenserka podelile su fotografiju u želji da se predstave kao borkinje za ženska prava, ne shvatajući da samo igraju ulogu u pozivu na građanski rat koji blokaderi po svaku cenu žele da izazovu.

Ovim putem želimo da pitamo sve javne ličnosti, šta će biti ako neko strada? Hoće li osećati barem trunku odgovornosti ukoliko dođe do krvavog scenarija.