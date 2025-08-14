BLOKADERI SU HTELI DA IZAZOVU GRAĐANSKI RAT Mesarović: Hteli su da zapale prostorije stranke, a nas da ubiju DOSAD NEVIĐENO DIVLJAŠTVO I MRŽNJA U NOVOM SADU

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, pozvala je na prekid nasilja i procesuiranje svih onih koji su, kako je rekla, divljali po Srbiji, ističući da su se u Novom Sadu odigrali najmonstruozniji događaji.

- Pod hitno da se prekine ovo nasilje i procesuiraju svi oni koji su divljali po Srbiji, pri čemu su se najmonstruozniji događaji odigrali u mom Novom Sadu u kom su blokaderi sinoć hteli da izazovu građanski rat. Do zuba naoružani napadali su građane, prostorije SNS, hteli su ljude žive da spale. Ja sam svedočila svemu tome. Sa predsednikom stranke Milošem Vučevićem i mojim saborcima bila sam u prostorijama SNS na Bulevaru. Noćas je bilo najstrašnije do sada. Ekstremisti su bili dobro pripremljeni, naoružani do zuba, i spremni da ostvare svoj mračni scenario – da izazovu građanski rat - navela je Mesarović na svom Instagramu.

Mesarović je istaklada su blokaderi hteli da zapale prostorije SNS-a, samo zato što misle drugačije od njih.



- Samo zato što mislimo drugačije i ne želimo da se predamo nasilnicima i njihovim besmislenim blokadama, gađali su nas bakljama, kamenicama, alatom… hteli su da zapale prostorije stranke, a nas da ubiju. Predsednik Vučević je svojim životom branio prostorije naše stranke. Mnogi naši saborci i sedam pripadnika Kobri je teško povređeno u haosu koji su celu noć izazivali fašisti blokaderi. Mnogo je građana povređeno u ovom krvavom piru blokadera kojima i jeste cilj bio da se prolije krv na ulicama, da ubijaju sopstveni narod, i da se izazove građanski rat. Želim da se što pre oporave pripadnici Kobri i moje stranačke kolege i da nastavimo dalje našu zajedničku borbu za našu Srbiju i sve njene građane! Ne smemo dozvoliti da ikada više našim gradovima divljaju horde naoružane motkama, ciglama, topovskim udarima, bakljama… koje gaze sve pred sobom, razbijaju glave građanima, ranjavaju pripadnike policije, pale prostorije stranke političkih neistomišljenika. Srbija nikada nije bila na strani fašista! Građani Srbije ne žele da gledaju krvave tragove na ulicama, žele mir i stabilnost, izvesnu budućnost za svu decu i sebe, sve ono što garantuje politika našeg predsednika Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem.

Ne mogu da isključim emocije jer ovako nešto nikada nisam doživela, takvo divljaštvo i mržnju od strane najekstremnijih antisrpskih grupa blokadera fašista. Ponosna sam na našeg predsednika stranke Miloša Vučevića koji je noćas svojim životom branio sve nas, sve pristojne građane koji ne žele haos i bezakonje, našu Srbiju, i budućnost svih njenih građana - navela je Mesarović.

Autor: A.A.