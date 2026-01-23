Zašto Škorpiju često tumačimo kao najopasniji znak u zodijaku – i šta se zaista krije iza toga?

Kada se pomene Škorpija, reakcije su gotovo uvek iste: opasna, mračna, osvetoljubiva, manipulativna.

Malo koji horoskopski znak nosi takvu reputaciju — i malo koji je toliko pogrešno shvaćen. Istina je da Škorpija nije opasna zato što želi da povredi, već zato što vidi dublje nego drugi.

Škorpije imaju izuzetnu sposobnost da pročitaju ljude. One osećaju neizgovoreno, primećuju promene u tonu, pogledu i energiji. Upravo ta moć intuicije kod drugih stvara nelagodu. Ljudi se ne boje Škorpije — boje se da će biti razotkriveni.

Njihova emotivna dubina je ogromna. Škorpije ne poznaju površnost: ili ulaze potpuno, ili se ne zadržavaju uopšte. Ta krajnost često se tumači kao opasnost, jer u svetu naviknutom na mlake odnose, intenzitet deluje preteće. Škorpija ne igra igrice — ona ide do kraja.

Mit o osvetoljubivosti dodatno hrani ovaj glas. Istina je da Škorpija ne zaboravlja lako, ali ne zato što želi osvetu, već zato što pamti osećaj. Kada je povređena ili je izdaju, ona se povlači, zatvara i menja odnos zauvek. Ta tišina često deluje strašnije od bilo kakve reakcije.

Ono što se retko pominje jeste da su Škorpije među najodanijim i najzaštitničkijim znakovima. Kada nekoga puste blizu, brane ga bez zadrške. Njihova opasnost leži u snazi emocija, ne u nameri da nanesu štetu.

Zato Škorpiju ne prati glas opasnosti zato što je zla, već zato što je nepročitiva, duboka i snažna. A ljudi se najviše plaše onoga što ne mogu da kontrolišu.

Autor: S.Paunović