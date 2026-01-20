KRAJ MUKAMA I TEŠKOM PERIODU: Ova tri horoskopska znaka od danas čeka ogromno olakšanje – Pluton i Venera donose totalni preokret!

Od 20. januara za tri znaka Zodijaka završava se period muka i problema! Konjunkcija Venere i Plutona označava kraj jednog intenzivnog i emotivno iscrpljujućeg poglavlja, a astrolozi portala "YourTango" najavljuju da pritisak konačno popušta.

Ovaj astrološki aspekt otkriva šta vam je zapravo crpelo energiju i pokreće neophodne završetke. Borbe za moć se smiruju, a situacije koje su bile nepodnošljive sada se transformišu ili potpuno nestaju.

Bik

Konjunkcija Venere i Plutona pomaže Bikovima da se konačno suoče sa situacijom koja je iz senke upravljala njihovim životom. Već dugo osećate da nešto nije u redu, a sada je trenutak da ispravite nepravdu. Težak period se završava onog momenta kada prestanete da ulažete trud u nešto što je odavno pokazalo da nema budućnost.

Saznanje da dalji pokušaji nemaju smisla donosi vam neverovatno olakšanje. Bikovi ponovo preuzimaju kormilo u svoje ruke, a tenzija koja vas je pratila u stopu konačno nestaje. Stižu vam mnogo lakši dani!

Lav

Lavovima ovaj tranzit donosi preko potrebno emotivno pražnjenje. Spoj Venere i Plutona danas otkriva pravi izvor vaših frustracija i tera vas na direktno suočavanje. Tačno ćete videti ko vam je ili šta vam je kralo energiju mesecima unazad.

Prekretnica nastupa onog trenutka kada odlučite da izađete iz odnosa ili situacije koja vam više uzima nego što vam daje. Ta odluka vam vraća dostojanstvo i samopoštovanje. Čim presečete, osetićete kako problem gubi svaku moć nad vama.

Jarac

Za Jarčeve ovaj period označava kraj dugotrajne unutrašnje borbe. Situacija koju ste grčevito pokušavali da održite u životu konačno pokazuje da je neodrživa. Prihvatanje te istine je vaš ključ za slobodu. Shvatićete da puka upornost ne može da reši baš svaki problem na svetu.

Ponekad je potrebno pustiti nešto da propadne kako bi se stvorio prostor za nove, bolje stvari. Sa tom spoznajom, teret koji ste nosili na leđima jednostavno nestaje. Vaš naporan rad se isplatio, ali sada je vreme za odmor i novi početak.

KRATKI SAVET ZA SVA TRI ZNAKA:

- Bik: Preseci tamo gde nema napretka.

- Lav: Ne daj nikome da ti krade mir.

- Jarac: Pusti prošlost da bi prigrlio budućnost.

Autor: Dalibor Stankov