AKTUELNO

Horoskop

Zašto se Vodolije povlače baš onda kada im je najviše stalo: Njihov beg nije hladnoća, već strah da ne izgube sebe!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Kada Vodolija počne da se udaljava, to često znači da su emocije postale previše jake.

Intimnost Vodolije ne raduje baš uvek — ponekad ih i plaši. Ne zato što ne žele bliskost, već zato što duboko u sebi osećaju strah od gubitka kontrole i slobode.

Umesto da pokažu ranjivost, Vodolije biraju tišinu i laganu distancu. Povlačenje im daje osećaj sigurnosti i vreme da razumeju šta zapravo osećaju. Nažalost, onima koji ih vole to deluje kao odbacivanje, iako je u pitanju unutrašnja borba.

Foto: Pixabay.com

Najbolji način približiti se jednoj Vodoliji nije insistiranje, već strpljenje. Kada shvate da ljubav ne znači gubitak sebe, Vodolije se vraćaju — nimalo teatralno, ali iskrenije nego ikad.

Autor: S.Paunović

#Astrologija

#Horoskop

#Vodolija

#zodijak

POVEZANE VESTI

Horoskop

Vodolije i tajne: Kako ovaj horoskopski znak najviše voli da krije istinu

Horoskop

Ova dva horoskopska znaka uvek sebe potcenjuju, a prava su riznica snage i inteligencije

Lifestyle

Sastanak vam je prošao ODLIČNO, ali se posle NIJE JAVIO? Postoje 4 razloga zašto te je iskulirao!

Zadruga

PROVOKACIJE NE PRESTAJU: Munjez daje poslednji atom snage da Stefani skrene pažnju na sebe! (VIDEO)

Društvo

Ovo je pravi razlog zašto psi ubijaju vlasnike: Dreser otkrio stravičnu istinu, jedna greška vam može oduzeti život

Horoskop

BEŽITE OD NjIH AKO VAM TREBA UTEHA: Vodolije su najhladniji znak horoskopa, a na ovoj crnoj listi su još dva imena!