Zašto se Vodolije povlače baš onda kada im je najviše stalo: Njihov beg nije hladnoća, već strah da ne izgube sebe!

Kada Vodolija počne da se udaljava, to često znači da su emocije postale previše jake.

Intimnost Vodolije ne raduje baš uvek — ponekad ih i plaši. Ne zato što ne žele bliskost, već zato što duboko u sebi osećaju strah od gubitka kontrole i slobode.

Umesto da pokažu ranjivost, Vodolije biraju tišinu i laganu distancu. Povlačenje im daje osećaj sigurnosti i vreme da razumeju šta zapravo osećaju. Nažalost, onima koji ih vole to deluje kao odbacivanje, iako je u pitanju unutrašnja borba.

Najbolji način približiti se jednoj Vodoliji nije insistiranje, već strpljenje. Kada shvate da ljubav ne znači gubitak sebe, Vodolije se vraćaju — nimalo teatralno, ali iskrenije nego ikad.

Autor: S.Paunović