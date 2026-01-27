BEŽITE OD NjIH AKO VAM TREBA UTEHA: Vodolije su najhladniji znak horoskopa, a na ovoj crnoj listi su još dva imena!

Empatija je sposobnost da osetite tuđu muku, ali kod nekih znakova Zodijaka ta crta gotovo da ne postoji. To ne znači da su oni rođeni zli, već jednostavno – tuđa osećanja ih ne dotiču.

Dok se vi slamate od bola, oni će vas gledati kao laboratorijski primerak i tražiti logično objašnjenje zašto ste "tako slabi".

Astrolozi su jasni: ova tri znaka su šampioni u emocionalnoj hladnoći, a jedan se posebno izdvaja.

VODOLIJA: Intelektualni robot bez emocija

Vodolije su progresivne, pametne i... potpuno distancirane. Za njih su tuđe emocije nešto što samo remeti objektivnost i zdrav razum. Iako će se rado boriti za "svetski mir" i pravdu na papiru, u ličnim odnosima deluju kao da su emocionalno isključeni. Za prosečnu Vodoliju, vaše suze su samo neprijatnost, a dramatične situacije dokaz da niste u ravnoteži. Ukratko: ako tražite dušu i rame za plakanje, zaobiđite ih u širokom luku.

JARAC: Logika ispred srca

Jarčevi su fokusirani na ciljeve i rezultate. Kada neko oko njih pati, Jarac neće ponuditi zagrljaj, već će vam napraviti Excel tabelu sa rešenjem problema. Smatraju da je saosećanje gubljenje vremena. Deluju hladno jer veruju da svako treba sam da preuzme odgovornost za svoje stanje. Ako očekujete emocionalnu podršku od njih – spremite se na ozbiljno razočaranje.

DEVICA: Analiza umesto utehe

Device veruju da se svaki problem može rešiti razumom. Kada ste u haosu, Devica vas neće pitati kako ste, već će vas kritikovati šta ste mogli da uradite drugačije da do toga ne dođe. Njihova potreba da sve analiziraju sprečava ih da se povežu sa tuđim bolom. Umesto topline, dobićete gomilu saveta u najgore moguće vreme.

Autor: Dalibor Stankov