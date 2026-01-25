Najprecizniji nedeljni horoskop od 26. januara do 2. februara: Pun Mesec u Lavu menja sudbinu OVIH znakova

Nalazimo se u sezoni Vodolije, a pun Mesec očekuje nas 1. februara u vatrenom znaku Lava, gde će imati snažno dejstvo na Lavove, Vodolije, Škorpije i Bikove.
OVAN
Posao - Na poslu vas očekuju novi kontakti i ideje koje mogu da ubrzaju planove. U ovom periodu pravi ljudi mogu da vam pomognu da napredujete na poslu.
Ljubav - U ljubavi vam prija više slobode i iskren razgovor, tako da je moguće iznenadno poznanstvo ili neočekivan preokret u postojećem odnosu.
Zdravlje - Odlično.
BIK
Posao - Poslovne obaveze se pojačavaju i traže veću odgovornost, ali rezultati mogu biti dugoročno stabilni.
Ljubav - Sezona Vodolije zahteva od vas da partneru date više slobode i prostora. Pun Mesec u Lavu će pojačati vaša osećanja, tako da je potrebna samokontrola.
Zdravlje - Slabije.
BLIZANCI
Posao - Sezona Vodolije vam donosi kreativne ideje i lakšu komunikaciju na poslu, posebno kroz timski rad.
Ljubav - U ljubavi vas privlače drugačiji ljudi i neobični razgovori, a flert može da preraste u nešto ozbiljnije. Mogućnost dalekog putovanja.
Zdravlje - Odlično.
RAK
Posao - Sada je onaj period godine kada možete da unovčite svoje ideje ili dobijete sponzorstva za poslovne projekte. Početkom februara izbegavajte da donosite važne odluke jer će biti pun Mesec.
Ljubav - Slobodni Rakovi imaće susret sa osobom koja je nedavno izašla iz veze. Ako ste u braku, strasti će biti pojačane.
Zdravlje - Dobro.
LAV
Posao - Partnerski odnosi na poslu dolaze u fokus i moguće su važne odluke kroz saradnju. Pun Mesec u vašem znaku donosi vam donošenje odluke i kulminaciju do kraja januara.
Ljubav - Balans u ljubavi vam je bitan za svakodnevno funkcionisanje. Međutim, pojedini Lavovi će osećati tenziju jer će partner želeti da utiče na njihov život.
Zdravlje - Slabije.
DEVICA
Posao - Radna rutina se menja i zahteva prilagođavanje, ali vam to dugoročno ide u korist. Promene mogu da vam padnu teško, ali neće biti neizvodljive.
Ljubav - U ljubavi je važno da ne analizirate previše, jer spontanost može da vam donese prijatna iznenađenja. Više se prepuštajte u emotivnom smislu.
Zdravlje - Osetljvo.
VAGA
Posao - Na poslu dolazi period inspiracije i kreativnog izražavanja, naročito ako radite nešto umetničko ili javno. Veoma produktivan period na poslu.
Posao - U ljubavi vam sezona Vodolije donosi više radosti, flerta i osećaj lakoće u odnosima. Mogućnost nove romanse iz iskrene ljubavi.
Zdravlje - Dobro.
ŠKORPIJA
Posao - Porodične okolnosti utiču na vaše nezadovoljstvo na poslu. Pun Mesec u Lavu 1. februara donosi vam krizu na radnom mestu i mogućnost promene pozicije.
Ljubav - Imaćete važne razgovore sa partnerom. Moguće je neslaganje i donošenje odluke koja će oblikovati budućnost vašeg odnosa.
Zdravlje - Lošije.
STRELAC
Posao - Komunikacija, dogovori i kraća putovanja obeležavaju ovu nedelju na poslu. Imate šanse da ostvarite odlične pregovore ili potpišete važan dokument.
Ljubav - U ljubavi vam prija intelektualna povezanost i otvoren razgovor, a moguća je i obnova kontakta s nekim iz prošlosti. Flert preko poruka će biti pojačan.
Zdravlje - Odlično.
JARAC
Posao - Finansije i vrednosti su u fokusu, pa je dobar trenutak za planiranje i realne procene na poslu. Odlična sedmica za zaradu.
Ljubav - U ljubavi tražite stabilnost, ali sezona Vodolije vas podstiče da budete fleksibilniji.
Zdravlje - Bolje.
VODOLIJA
Posao - Vaša sezona vam donosi ličnu snagu i novu energiju, što se pozitivno odražava na posao i odluke. Očekujte poztivne vesti na poslu.
Ljubav - U ljubavi ste privlačni i drugačiji, pa lako možete da započenete odnos koji izlazi iz uobičajenih okvira. Vodolije koje su u braku imaće krizu pod uticajem punog Meseca u Lavu.
Zdravlje - Odlično.
RIBE
Posao - Na poslu vam prija povlačenje i rad u tišini. Ipak, bliži se pun Mesec u vašem polju posla, tako da treba da očekujete krizu na radnom mestu oko 1. februara.
Ljubav - U ljubavi se javljaju skrivene emocije, pa je važno da sebi date vremena pre nego što donesete važne odluke u ljubavnom odnosu.
Zdravlje - Psihološki problemi.
Autor: Marija Radić