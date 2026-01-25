Najprecizniji nedeljni horoskop od 26. januara do 2. februara: Pun Mesec u Lavu menja sudbinu OVIH znakova

Nalazimo se u sezoni Vodolije, a pun Mesec očekuje nas 1. februara u vatrenom znaku Lava, gde će imati snažno dejstvo na Lavove, Vodolije, Škorpije i Bikove.

OVAN

Posao - Na poslu vas očekuju novi kontakti i ideje koje mogu da ubrzaju planove. U ovom periodu pravi ljudi mogu da vam pomognu da napredujete na poslu.

Ljubav - U ljubavi vam prija više slobode i iskren razgovor, tako da je moguće iznenadno poznanstvo ili neočekivan preokret u postojećem odnosu.

Zdravlje - Odlično.

BIK

Posao - Poslovne obaveze se pojačavaju i traže veću odgovornost, ali rezultati mogu biti dugoročno stabilni.

Ljubav - Sezona Vodolije zahteva od vas da partneru date više slobode i prostora. Pun Mesec u Lavu će pojačati vaša osećanja, tako da je potrebna samokontrola.

Zdravlje - Slabije.

BLIZANCI

Posao - Sezona Vodolije vam donosi kreativne ideje i lakšu komunikaciju na poslu, posebno kroz timski rad.

Ljubav - U ljubavi vas privlače drugačiji ljudi i neobični razgovori, a flert može da preraste u nešto ozbiljnije. Mogućnost dalekog putovanja.

Zdravlje - Odlično.

RAK

Posao - Sada je onaj period godine kada možete da unovčite svoje ideje ili dobijete sponzorstva za poslovne projekte. Početkom februara izbegavajte da donosite važne odluke jer će biti pun Mesec.

Ljubav - Slobodni Rakovi imaće susret sa osobom koja je nedavno izašla iz veze. Ako ste u braku, strasti će biti pojačane.

Zdravlje - Dobro.

LAV

Posao - Partnerski odnosi na poslu dolaze u fokus i moguće su važne odluke kroz saradnju. Pun Mesec u vašem znaku donosi vam donošenje odluke i kulminaciju do kraja januara.

Ljubav - Balans u ljubavi vam je bitan za svakodnevno funkcionisanje. Međutim, pojedini Lavovi će osećati tenziju jer će partner želeti da utiče na njihov život.

Zdravlje - Slabije.

DEVICA

Posao - Radna rutina se menja i zahteva prilagođavanje, ali vam to dugoročno ide u korist. Promene mogu da vam padnu teško, ali neće biti neizvodljive.

Ljubav - U ljubavi je važno da ne analizirate previše, jer spontanost može da vam donese prijatna iznenađenja. Više se prepuštajte u emotivnom smislu.

Zdravlje - Osetljvo.

VAGA

Posao - Na poslu dolazi period inspiracije i kreativnog izražavanja, naročito ako radite nešto umetničko ili javno. Veoma produktivan period na poslu.

Posao - U ljubavi vam sezona Vodolije donosi više radosti, flerta i osećaj lakoće u odnosima. Mogućnost nove romanse iz iskrene ljubavi.

Zdravlje - Dobro.

ŠKORPIJA

Posao - Porodične okolnosti utiču na vaše nezadovoljstvo na poslu. Pun Mesec u Lavu 1. februara donosi vam krizu na radnom mestu i mogućnost promene pozicije.

Ljubav - Imaćete važne razgovore sa partnerom. Moguće je neslaganje i donošenje odluke koja će oblikovati budućnost vašeg odnosa.

Zdravlje - Lošije.

STRELAC

Posao - Komunikacija, dogovori i kraća putovanja obeležavaju ovu nedelju na poslu. Imate šanse da ostvarite odlične pregovore ili potpišete važan dokument.

Ljubav - U ljubavi vam prija intelektualna povezanost i otvoren razgovor, a moguća je i obnova kontakta s nekim iz prošlosti. Flert preko poruka će biti pojačan.

Zdravlje - Odlično.

JARAC

Posao - Finansije i vrednosti su u fokusu, pa je dobar trenutak za planiranje i realne procene na poslu. Odlična sedmica za zaradu.

Ljubav - U ljubavi tražite stabilnost, ali sezona Vodolije vas podstiče da budete fleksibilniji.

Zdravlje - Bolje.

VODOLIJA

Posao - Vaša sezona vam donosi ličnu snagu i novu energiju, što se pozitivno odražava na posao i odluke. Očekujte poztivne vesti na poslu.

Ljubav - U ljubavi ste privlačni i drugačiji, pa lako možete da započenete odnos koji izlazi iz uobičajenih okvira. Vodolije koje su u braku imaće krizu pod uticajem punog Meseca u Lavu.

Zdravlje - Odlično.

RIBE

Posao - Na poslu vam prija povlačenje i rad u tišini. Ipak, bliži se pun Mesec u vašem polju posla, tako da treba da očekujete krizu na radnom mestu oko 1. februara.

Ljubav - U ljubavi se javljaju skrivene emocije, pa je važno da sebi date vremena pre nego što donesete važne odluke u ljubavnom odnosu.

Zdravlje - Psihološki problemi.

Autor: Marija Radić