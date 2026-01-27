Dnevni horoskop: Ovnovi skloni infekcijama, Device problemi sa pritiskom, a Ribe usamljene

Astrolozi za dnevni horoskop za 27. januar donose detaljnu prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta horoskopske znake očekuje ovog utorka.

OVAN

Imate utisak da ste osmislili genijalne poslovne ideje, ali kolege ne dele vaše mišljenje. Pokušavate da osvojite simpatiju pričajući o sebi u superlativu, ali druga strana je svesna da preterujete. Skloni ste infekcijama.

BIK

Organizovani ste, vredni i imate jasne ciljeve. Ne dozvoljavate nikome da se meša u vaš posao. Fokusirani ste na tajnu vezu. Sve planove podređujete tajnom sastanku. Imunitet vam je dobar. Zdravlje je stabilno.

BLIZANCI

Kolege uvažavaju vaš način razmišljanja. Iz tog razloga traže vaš objektivan savet i vi im ga rado dajete. Idete linijom manjeg otpora i održavate farsu od veze jer niste spremni za korenite promene. Urinarni sistem je osetljiv.

RAK

Pazite šta pričate s kolegama. Neke vaše reči mogu biti pogrešno protumačene i interpretirane drugim kolegama. Pokušavate da prikrijete ljubomoru, ali partneru ne promiču vaša osećanja. Digestivni sistem je osetljiv.

LAV

Nailazite na teškoće koje nadilaze vašu kompetenciju. Obraćate se nadređenoj osobi zbog nastalog problema. Odličan je dan za novo poznanstvo. Imate utisak da je taj neko strastvena osoba. Pritisak je nestabilan.

DEVICA

Ne snalazite se najbolje u moru problema. Imate utisak da ih ima previše, čak i za vaš ukus. Partner primećuje da ste neraspoloženi zbog situacije na poslu i čini sve što je u njegovoj moći da vas oraspoloži. Mogući su problemi s pritiskom.

VAGA

Komunikacija sa stranim saradnicima je intenzivna. Oni nisu otvoreni prema vama, tako da je poželjna doza opreza. Ne osećate se dobro u vezi. Umesto da rešite problem, raskidate s partnerom. Mogući su problemi s hormonima.

ŠKORPIJA

Veoma ste samouvereni i ubeđeni da su vaši planovi najbolji. Priča vam je tako ubedljiva da kolege prihvataju vaše ideje. Uživate u tajnoj vezi. Osećate se voljeno i emotivno ispunjeno. Neophodna vam je fizička aktivnost.

STRELAC

Zadovoljni ste stabilnom poslovnom situacijom. Sve se odvija po planu. Priliv novca samo upotpunjuje dobro raspoloženje. Niste preterano fokusirani na partnera. Promiče vam da ima probleme. Zdravlje je odlično.

JARAC

Iako ste relativno zadovoljni poslovnom situacijom, spoljnim saradnicima je predstavljate boljom nego što u suštini jeste. Dopada vam se emotivna stabilnost partnera, ali priželjkuje da je malo više sklon pokazivanju emocija. Moguća je nesanica.

VODOLIJA

Zabrinuti ste zbog situacije na poslu. Posao stagnira i plašite se budućih posledica. Dan je odličan za novo poznanstvo. Prilično ste neozbiljni, ne interesuje vas kakav utisak ostavljate. Nervi su vam osetljivi.

RIBE

Puni ste pozitivne energije i imate utisak da sve možete da postignete. Neke poslovne ideje su totalno neprimenjive. Usamljeni ste i zbog toga neraspoloženi. Pitate se kad ćete upoznati novog partnera. Mogući su problemi s hormonima.

