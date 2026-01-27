DA LI STE MEĐU NJIMA? Tri horoskopska znaka koja najlakše menjaju mišljenje – imaju li uopšte svoj stav?

Dok neki ljudi čvrsto stoje iza svojih uverenja, drugima je teško da zadrže isti stav pod pritiskom okoline.

Prema astrologiji, određeni horoskopski znakovi češće popuštaju tuđem uticaju i lako menjaju mišljenje, često zbog potrebe da budu prihvaćeni ili da izbegnu konflikte.

Evo koji znaci važe za one sa "najslabijim" karakterom:

Vaga

Vage su poznate po tome što ne podnose sukobe. One će promeniti mišljenje samo da bi sačuvale mir u kući ili društvu. Njihova ogromna želja za skladom često ih dovodi do toga da se potpuno prilagođavaju drugima. Zbog toga deluju neodlučno i nedosledno, a njihov stav se često oblikuje prema osobi koja im je u tom trenutku najbliža.

Ribe

Ribe su izuzetno osetljive i poput sunđera upijaju emocije i stavove ljudi oko sebe. Umesto da se oslone na sopstveni sud, one se vode tuđim mišljenjima jer žele da budu voljene i shvaćene. Kada se nađu pod uticajem snažnog autoriteta ili partnera, spremne su da zanemare sopstvene granice, zbog čega im je teško da zadrže stabilan stav.

Blizanci

Blizanci su simbol promenljive prirode. Oni stalno traže nove informacije i čim čuju nešto što im zvuči logičnije ili zanimljivije, odmah menjaju stranu. Njihova radoznalost je uvek jača od doslednosti. Zbog toga često deluju kao osobe bez čvrstog karaktera, iako se zapravo radi o njihovom stalnom mentalnom preispitivanju.

Autor: Dalibor Stankov