ZABORAVITE SVE ŠTO ZNATE O ZODIJAKU: Stari indijski horoskop otkriva sudbinu – Pronađite svoj znak i saznajte šta vas čeka!

Indijska astrologija (Jyotish) ne greši jer se oslanja na realno kretanje zvezda, a ne na fiksni kalendar. Pred vama je detaljna prognoza za prvu polovinu 2026. godine koja otkriva ključne životne promene, dugove iz prošlosti i prilike za bogatstvo.

VAŽNO: Zbog drugačijeg računanja vremena, vaš znak u indijskom horoskopu verovatno nije isti kao u zapadnom. Obavezno potražite svoj datum rođenja u listi ispod!

MESHA (14. april – 14. maj)

Do juna 2026. prolazite kroz potpunu transformaciju. Ako planirate promenu posla, proleće je vaš trenutak. Energija vam je na vrhuncu, ali pazite da u naletu besa ne srušite mostove koje ste godinama gradili.

VRISHABHA (15. maj – 14. jun)

Ovo je period stabilnosti. Indijski horoskop vam predviđa dobitak kroz porodično nasleđe ili stari dug koji ste već zaboravili. U ljubavi vas čeka mirno proleće, ali pazite na tvrdoglavost – popustite pred voljenom osobom.

MITHUNA (15. jun – 15. jul)

Gospodari komunikacije će do juna imati pregršt putovanja. Vaša kreativnost će vam otvoriti nova poslovna vrata. Zdravlje je slaba tačka u februaru i martu, posebno disajni putevi.

KATAKA (16. jul – 16. avgust)

Najemotivniji znak očekuju lepe vesti vezane za dom. Do leta 2026. rešićete važno stambeno pitanje ili proširiti porodicu. Slušajte intuiciju, ona će vas voditi kroz sve administrativne prepreke.

SIMHA (17. avgust – 16. septembar)

Indijski "lav" tokom 2026. uči važnu lekciju o poniznosti. Imaćete priliku da pomognete starom neprijatelju. Uradite to, jer je to uslov za veliki finansijski proboj koji vam sledi u maju.

KANYA (17. septembar – 16. oktobar)

Vaša posvećenost detaljima biće nagrađena bonusom već u martu. U ljubavi budite manje kritični – partner se trudi, čak i ako to ne pokazuje na način koji vi očekujete.

TULA (17. oktobar – 15. novembar)

Balans je ključna reč. Prva polovina godine donosi iskušenje u vidu "zabranjenog voća". Neka stara strast će se rasplamsati u aprilu. Razmislite dobro pre nego što ugrozite ono što imate.

VRISHCHIKA (16. novembar – 15. decembar)

Vreme je za duhovni detoks. Sklonite se od toksičnih ljudi koji vam crpe energiju. Novac vam neočekivano dolazi kroz hobi koji ste davno zanemarili.

DHANU (16. decembar – 14. januar)

Sreća prati hrabre, a vi ćete u ovoj godini biti najhrabriji. Smeši vam se saradnja sa inostranstvom. Ne oklevajte – spakujte kofere, makar i metaforički, jer prilika ne čeka.

MAKARA (15. januar – 12. februar)

Karma vam šalje zasluženu pauzu. Do proleća ne forsirajte stvari koje ne idu od ruke. Pustite da se situacija na poslu reši sama, a vi se posvetite svom zdravlju i odmoru.

KUMBHA (13. februar – 14. mart)

Vaše inovativne ideje će dobiti "zeleno svetlo" u aprilu. Finansije su u stalnom usponu do juna. U ljubavi vas čeka iznenađenje od osobe koju ste smatrali samo prijateljem.

MEENA (15. mart – 13. april)

Ovaj period označava kraj jednog teškog karmičkog ciklusa. Osećaj olakšanja biće prisutan već od marta. Vreme je za nove početke, promenu imidža i potpuno novi životni put.

Autor: Dalibor Stankov