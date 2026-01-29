Dnevni horoskop: Blizanci su na sedmom nebu, Vodolije dobijaju novu poslovnu ponudu, a OVAJ ZNAK potpuni haos

Pogledajte šta su vam zvezde pripremile za danas.

Ovan

Konjunkcija Merkura i Venere u 11. kući donosi vam ljubav u krugu prijatelja, društvene mreže ili se iz prijateljstva može roditi ljubav. Uspeh preko društvenih delatnosti, političkog angažmana, internet-trgovine.

Bik

Spoj Merkura i vašeg vladaoca Venere u kući karijere upozorava na mogućnost stagnacije na poslu i finansijskih problema. Upotrebite svoj šarm i diplomatsko umeće kako biste izbegli neprijatnosti u radnom okruženju.

Blizanci

Konjunkcija Venere i vašeg vladaoca Merkura u devetoj kući donosi vam uspeh u inostranstvu, visokom obrazovanju, rešavanju pravnih pitanja, na prekookeanskim putovanjima. Nova ljubav ili ljubavni susret na putu ili predavanju.

Rak

Planete koje upravljaju vašim finansijama i idejama, u kući novca, donose vam uspeh preko ostvarivanja prava na stipendiju, alimentaciju, nasledstvo, podelu bračne imovine. Razmišljate o ulaganju u nekonvencionalne vidove poslovanja.

Lav

Konjunkcija Merkura i Venere, vladalaca vaših finansija i karijere, u kući partnerskih odnosa, upozorava na probleme sa bračnim, emotivnim ili poslovnim partnerom, kao i u sudskim sporovima. Čuvajte se javnih skandala.

Devica

Spoj Venere i vašeg vladaoca Merkura, koji upravlja i vašom karijerom, u šestoj astrološkoj kući, usredsređuje vašu pažnju još više na rutisnke poslove i radne obaveze. Dobijate poruku romantične prirode od osobe s posla.

Vaga

Konjunkcija Merkura i vašeg vladaoca Venere, koja uravlja i vašim finansijama, u petoj kući, donosi vam šansu da napokon unovčite svoje talente i kreativne potencijale. Romantičan susret s mlađom osobom.

Škorpija

Spoj Merkura i Venere, koja upravlja partnerskim odnosima, u kući privatnog života, upozorava na nesporazme, konflikte, svađe i rasprave s članovima porodice. Povedite više računa o tome šta potpisujete.

Strelac

Konjunkcija Venere i Merkura, koji upravlja vašim partnerskim odnosima i karijerom, u trećoj kući, donosi vam dogovor ili ugovor o isplativom poslu. Slobodne Strelce očekuje nova ljubav na kraćem putu, predavanju, u krugu rođaka.

Jarac

Spoj Venere i Merkura, vladaoca vaše karijere i ideja, u astrološkoj kući novca, donosi vam uvećanje prihoda preko privatnog preduzetništva, nekretnina, kulinarstva, poljoprivrede, kao i saradnje sa ženama.

Vodolija

Sa Merkurom i Venerom na 14. stepenu vašeg znaka, stepenu koji simbolizuje novac i ljubav, nećete moći da prođete neopaženo, naročito u društvu suprotnog pola. Finansijski uspeh. Nove poslovne ponude.

Ribe

Konjunkcija Merkura i Venere, koji upravljaju partnerskim odnosima i privatnim životom, u 12. kući podstiče vašu intuiciju i donosi vam uspeh preko kreativnih zanimanja, umetnosti, glume, muzike, režije.

Autor: S.M.