Ova 3 znaka kineskog horoskopa dobiće veliku SUMU NOVCA u februaru: Sudbina im je zapečaćena

Februar je najkraći mesec u godini, ali u energetskom smislu može biti izuzetno snažan, naročito za tri znaka kineskog horoskopa.

Tokom februara 2026. godine, obilje dolazi onima koji znaju kako da pametno rasporede vreme, energiju i fokus. Svaka nedelja nosi drugačiju poruku, a pravi rezultati stižu samo onima koji slušaju znakove i deluju promišljeno.

Prva polovina meseca

Početak februara donosi potrebu za čišćenjem — kako prostora oko sebe, tako i ličnih obaveza, odnosa i planova. Prva nedelja meseca idealna je za uklanjanje prepreka i rešavanje problema koji su se dugo odlagali. Ako tada uspete da rasteretite raspored i oslobodite prostor za ono što vam je važno, na dobrom ste putu.

Druga nedelja februara rezervisana je za rad na mentalnom balansu. Fokus je na planiranju, ali i odmoru. Veliki rezultati još neće biti vidljivi, jer se tek uspostavlja novi ritam. Strpljenje i poverenje u proces su ključni.

Druga polovina meseca

Od sredine februara energija se menja. Period oko Lunarnе Nove godine, koja počinje 17. februara u znaku Vatrenog Konja, donosi prve konkretne uspehe. Ovo je vreme za slavlje, ali i za promišljanje narednih koraka. Kraj meseca je idealan za pokretanje novih ciljeva, naročito oko 26. februara.

Konj

Za Konje, februar je mesec u kojem se uspeh gradi strpljivo. Ključna lekcija biće učenje kako da kažete "ne" ponudama koje deluju primamljivo, ali vas odvlače od glavnog cilja. Iako strah od propuštanja može biti jak, dugoročno odricanje donosi stabilno obilje.

Najvažniji dani su 1, 13. i 25. februar. Početkom meseca jasno definišete cilj, sredinom pokazujete istrajnost, a krajem dolazi potvrda da ste doneli ispravne odluke. Obilje vam dolazi kroz dobar ugled i prepoznatljivost — ljudi počinju da vas povezuju sa onim što ste izgradili.

Pas

Za znak Psa, februar donosi obilje u obliku pohvala, podrške i priznanja. Sav trud koji ste ulagali konačno dolazi na naplatu, i to kroz lepe reči ljudi koji vas okružuju. Dani najvećeg uspeha su 5. i 17. februar.

Osećaj da ste viđeni i cenjeni dodatno jača samopouzdanje i unutrašnju sigurnost. Tokom celog meseca stizaće sitni, ali značajni komplimenti za vašu lojalnost, posvećenost i način na koji doprinosite drugima. Upravo ta emocionalna potvrda biće vaš izvor obilja.

Zec

Za Zeca, februar donosi pojačanu intuiciju. Unutrašnji glas biće glasniji nego inače i jasno će vas usmeravati kada je vreme da se povučete, promenite pravac ili prekinete nešto što vam više ne služi.

Najvažniji trenuci dolaze 10. i 22. februara, kada ćete jasno osetiti šta treba otpustiti. Obilje vam ovog meseca ne dolazi kroz napor, već kroz pojednostavljivanje. Kada se oslobodite toksičnih situacija i suvišnih obaveza, otvara se prostor za nove, bolje prilike.

Autor: D.Bošković