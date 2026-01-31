U antičko vreme se verovalo u GRČKI HOROSKOP: U zavisnosti kada ste rođeni bili ste pod zaštitom jednog MOĆNOG BOŽANSTVA, proverite da li vas štiti boginja ljubavi ili VLADAR PODZEMLJA

Zaboravite Ovna, Bika i Vodoliju i zamislite da vam sudbinu kroje bogovi sa Olimpa. Da ste rođeni u vreme stare Grčke, možda biste bili pod zaštitom boginje ljubavi, vladara podzemlja ili nekog drugog moćnog božanstva. Grčki horoskop umesto klasičnih znakova Zodijaka nudi 12 antičkih bogova, od kojih svaki ima svoju energiju, osobine i sudbinski pečat.

Svaki horoskopski znak ima svog predstavnika i u grčkoj mitologiji, a prema vašem datumu rođenja pronađite kom božanstvu pripadate.

Ovan – Ares

Ares (Mars u rimskoj mitologiji) je grčki bog rata. On je najstariji sin Zevsa i Here, a u helenskoj književnosti često predstavlja fizički ili nasilni i neukroćeni aspekt rata, za razliku od njegove sestre Atine u oklopu, čije funkcije kao inteligentne boginje uključuju vojnu strategiju i veštine vojskovođe.

Ares je bio i ljubavnik Afrodite, pa je jak vatreni znak. On je vatra, strastveni bog, sposoban i za intenzivnu ljubav i za snažnu mržnju, borben i jak.

Bik – Hestija

Hestija (u rimskoj mitologiji joj odgovara boginja Vesta) je Zevsova sestra i čuvarka neugasivog ognja, boginja ognjišta i udobnosti. Hestija ima sposobnost da ujedini ljude. Bila je oličenje porodičnog doma. Prvorođena ćerka Krona i Ree, zatražila je od svog brata Zevsa da joj dozvoli da zauvek ostane devica, iako su je Posejdon i Apolon tražili za suprugu.

Hestija je simbol zadovoljsta, radosti i harmonije. Njena snaga je u njenoj duši. Oko nje nema svađa, takmičenja, osvajanja, avantura, ali ni ljubavnih romansa. Ona je takođe i zaštitnica siročadi i nestale dece.

Blizanci – Hermes

Hermes (poznat kao Merkur u rimskoj mitologiji) je Zevsov sin, glasnik bogova, zaštitnik putnika, pastira, pa čak i lopova. Zvali su ga i bog odmetnika, bog elokvencije i diplomatije, trgovine i profita.

Hermes ili Hermo je starogrčki glasnik bogova, zaštitnik putnika i lopova, pastira, pesnika, atletičara i trgovaca. Egipćani su ga poistovećivali sa Totom pa je nastala legenda o Hermesu kao bogu mudrosti.

Rak – Hera

Hera (u rimskoj mitologiji Juno) je kraljica bogova, žena vrhovnog boga Zevsa, zaštitnica braka, boginja koja štiti majku tokom porođaja. Najmoćnija od boginja Olimpa, međutim, sluša i volju svog muža Zevsa.

Hera je vernošću davala primer i bogovima i ljudima. Ona se pojavljuje u brojnim mitovima, a pored svoje, podiže i mnogo druge dece, kažnjava neverstvo i surovo se sveti ljubavnicama svoga muža.

Lav – Apolon

Apolon (u rimskoj mitologiji Foeibos) jedan od omiljenih Zevsovih sinova, iscelitelj i gatar, pokrovitelj umjetnosti. Ljudi rođeni pod njegovim patronatom odlikuju se nepostojanošću i promenjivošću. Međutim, sam Apolon je mogao dati osobi neprocenjive darove i sve to u trenu oduzeti. Ljudi rođeni pod njegovim uticajem pokretni su, površni, neozbiljni i ne razlikuju se posebnom upornošću u postizanju svojih ciljeva.

Često puštaju da sve ide svojim tokom pa i ako ostvare značajan uspeh u životu to je zahvaljujući intuiciji i sposobnosti da budu u pravo vreme na pravom mestu.

Devica – Atina

Atena (u rimskoj mitologiji joj odgovara Minerva), koja je rođena iz glave svog oca Zevsa u punom ratnom oklopu, boginja je mudrosti i znanja, zaštitnica umetnosti i zanata. Atena obdaruje ljude rođene u periodu njene vladavine osobinama kao što su mudrost, žudnja za znanjem, sklonost ka umetnosti. Obično su ljudi rođeni u znaku ove boginje dobri analitičiri i taktičari. Takvi ljudi znaju držati pod kontrolom emocije i osećanja, a prema grčkom horoskopu, praktični su i racionalni. Čak i žene obično imaju muški tip razmišljanja. Uprkos činjenici da je osoba rođena pod okriljem Atene sklona umetnosti, verovatno će napraviti karijeru u naučnom ili političkom polju.

Vaga – Afrodita

Afrodita kojoj u rimskoj mitologiji odgovara Venera, je rođena iz morske pene, a boginja je ljubavi i lepote. Ona je prava muza, pred kojom su se umetnici i pesnici klanjali i obožavali je. Ljudi rođeni u znaku Afrodite, prema grčkom horoskopu, ljubav vide kao glavni smisao svog života kroz koji mogu postići mnogo u životu. Oni su takođe skloni idealizovanju romantične ljubavi i flertovanju.

Škorpija – Had

Had koji u rimskoj mitologiji odgovara Plutonu je sumorni vladar podzemlja, kraljevstva mrtvih, najstariji sin Kronosa i Reje, otmičar Persefone. Međutim, ne treba misliti da je slika Hada isključivo negativna, sumorna i mračna. Had je pokazao milost samo prema Orfeju, čija ga je divna muzika očarala. On mu je dozvolio da siđe u podzemni svet po mrtvu suprugu. Simbol je inteligencije, autoriteta i mudrosti.

Strelac – Zevs

Zevs (u rimskoj mitologiji odgovara Jupiteru) je vrhovni bog nad svim bogovima, koji je svog oca, titana Kronosa, bacio u Tartar. Zevs izaziva ne samo poštovanje i divljenje, već i strahopoštovanje. Ljudi rođeni u znaku Zevsa su plemeniti, pošteni, imaju izuzetnu snagu i uticaj. Mnogi ih smatraju vođama i glavnima u društvu. Za njihovo mišljenje se uvek pita i ono se bespogovorno poštuje.

Jarac – Hefest

Hefest (u rimskoj mitologiji Vulkan) je bog vatre, zaštitnik kovačkog zanata, jedan od sinova Zevsa i Here. On se jednom umešao u svađu roditelja, posle čega ga je Zevs bacio na zemlju, a po drugom predanju ga je pak Hera po rođenju bacila u more. U obe verzije priče Hefest ostaje trom. Rođeni u mesecu Hefestu su vredni, sve postižu vlastitim radom, njihove najbolje osobine su upornost, dobra volja, red, rad i disciplina.

Vodolija – Artemida

Artemida (u rimskoj mitologiji joj odgovara boginja Dijana) je boginja devica, boginja lova, suparnica ljudi. Prikazivana je sa lukom i strelama. U klasičnoj tradiciji bila je personifikovana sa planinama, drvećem, lovom i plesom, nimfama, decom i mladunčadima životinja.

Ribe – Posejdon

Posejdon (u rimskoj mitologiji njemu odgovara Neptun) – gospodar mora, sin Kronosa i Reje. Posejdon je donekle sličan Zevsu, a i sam sebe smatra jednakim Zevsu. Snažan je, moćan, mora mu se pokorava, a u ljutnji je zaista strašan.

Posejdon je bio zaštitnik pomoraca i mnogih helenskih gradova i kolonija. On je postao gospodar mora nakon poraza svog oca Hrona. Kada je svet bio podeljen žrebom između njegova tri sina, Zevsu je dato nebo, Hadu podzemni svet, a Posejdonu more, a Zemlja i planina Olimp pripadali su svoj trojici. Osobine ljudi rođenih u ovom znaku su okrepljujuće baš poput mora.

Autor: Jovana Nerić