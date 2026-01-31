PRIPREMITE SE! Ova 3 znaka ulaze u ozbiljan sukob oko novca u februaru: Pazite se, nisu vam svi prijatelji

Februar donosi snažne astrološke tenzije koje mogu pokrenuti ozbiljne rasprave oko novca, dugova i zajedničkih troškova. Posebno su na udaru odnosi u kojima se mešaju finansije i poverenje, a upravo tu mogu isplivati skrivene namere, ljubomora i nerazjašnjeni računi iz prošlosti.

Zvezde upozoravaju: nisu vam svi prijatelji, naročito kada je novac u pitanju.

Ova tri horoskopska znaka treba posebno da budu na oprezu tokom februara.

Bik

Bikovi u februaru ulaze u period pojačanog fokusa na finansije, ali i sukoba oko vrednosti, ulaganja i zajedničkih para. Moguće su rasprave sa prijateljima, saradnicima ili čak bliskim članovima porodice zbog pozajmica, neispunjenih dogovora ili različitih očekivanja.

Bik voli sigurnost, ali ovog meseca može imati osećaj da mu neko ugrožava finansijsku stabilnost. Ako se pojave zahtevi za pomoć ili ulaganja, savet je da sve stavite na papir i ne donosite odluke pod pritiskom.

Rak

Kod Rakova se novac direktno povezuje sa emocijama, što u februaru može biti veliki problem. Sukobi mogu nastati zbog zajedničkih troškova, porodičnih obaveza ili osećaja da dajete više nego što dobijate zauzvrat.

Rakovi mogu biti povređeni jer očekuju razumevanje, a umesto toga nailaze na nerazumevanje ili manipulaciju. Ovo je mesec u kojem moraju naučiti da postave jasne granice i ne mešaju saosećanje sa finansijskom odgovornošću.

Blizanci

Blizanci u februaru mogu ući u finansijske rasprave zbog nejasnih dogovora i brzopletih odluka. Impulsivno trošenje, rizične ponude ili pogrešno protumačeni dogovori mogu dovesti do sukoba sa ljudima iz okruženja.

Posebno treba da obrate pažnju kome veruju i sa kim ulaze u zajedničke finansijske priče. Sve što nije precizno dogovoreno može kasnije postati izvor ozbiljnog konflikta.

Poruka zvezda za februar

Februar donosi priliku da se razjasne odnosi, ali i da se otkrije ko ima iskrene namere, a ko gleda samo lični interes. Novac može biti okidač za sukobe, ali i prilika da se preseku toksični odnosi.

Ako se prepoznajete u ovim znakovima, savet je jasan: razgovarajte otvoreno, ne pozajmljujte novac olako i ne ulazite u finansijske dogovore bez jasnih pravila. Ponekad je oprez najbolja zaštita.

Autor: Marija Radić