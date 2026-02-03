Ova 3 horoskopska znaka razmišljaju kao detektivi: Mesec je ušao u Devicu

Mesec, planeta koja u jednom znaku boravi oko tri dana, a simbolizuje naša osećanja i strahove, nalazi se u Devici, gde donosi odličan period za Device, Bikove i Jarčeve.

Mesec u Devici donosi potrebu za redom, analizom i praktičnim pristupom emocijama, pa se osećanja često obrađuju kroz razum, a ne ispoljavaju spontano.

Perfekcionizam

Ova pozicija daje pojačanu brigu o svakodnevnim obavezama, zdravlju i sitnim detaljima, zbog čega osoba može biti sklona perfekcionizmu i samokritici.

Emotivna sigurnost se pronalazi kroz korisnost, odnosno pomaganje drugima i osećaj da je sve pod kontrolom i funkcioniše kako treba.

Devica je kao detektiv

Tranzit Meseca u Devici najbolje će osetiti Device, kod kojih će analitičnost biti naglašena, pa će uspeti da otkriju i najskrivenije stvari.

Sa druge strane, znakovi kao što su Ribe, Strelčevi i Blizanci neće dobro reagovati u ovom periodu jer će Mesec u Devici da im stvara pritisak.

Autor: Marija Radić