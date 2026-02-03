Uran je ušao u Bika, sad je novac u prvom planu: Period drastičnih promena je pred nama

Uran je 3. februara krenuo direktno kroz znak Bika, čime se ponovo aktiviraju teme novca, sigurnosti i posvećenosti koje su bile na čekanju još od septembra 2025. Ako je nešto u vašem životu delovalo nestabilno ili zakočeno, sada počinje da se pomera ali ne nužno na način koji očekuješ.

Kako se mesec bude razvijao, ponavljajući aspekti Urana sa ličnim planetama poput Merkura i Venere stvaraju obrasce poremećaja koje više nije moguće ignorisati. Planovi mogu naglo da se promene, razgovori da krenu nepredvidivim tokom, dok odnosi otkrivaju pukotine koje zahtevaju iskrenu procenu.

Merkur ulaskom u Ribe 6. februara dodatno zamagljuje granice komunikacije. Zbog toga svi postajemo skloniji pogrešnom tumačenju signala, što će se još više pojačati tokom predstojećeg retrogradnog kretanja koje počinje 26. februara.

Solarna eklipsa u Vodoliji 17. februara donosi prelomni trenutak označava kraj zastarelih društvenih obrazaca i početak novog pristupa ciljevima, zajednici i ličnom napretku.

Dana 20. februara, konjunkcija Saturna i Neptuna učvršćuje ovu promenu, primoravajući te da se suočiš s tim gde tvoji snovi zahtevaju jasnu strukturu, a gde je vreme da se oslobodiš iluzija.

Autor: Marija Radić