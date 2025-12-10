GODIŠNJI HOROSKOP ZA BIKA: Zemljotres do 26. aprila - Pluton u Vodoliji donosi velike poslovne promene

Poslednjih sedam godina bile su velike prekretnica za pripadnike znaka Bika zbog uticaja Urana. Ovaj zemljani znak završava svoj ciklus promena do 26. aprila 2026. godine jer Uran prelazi u Blizance.

Predstavljamo vam godišnji horoskop za 206. godinu za Bika.

BIK

Posao - Uran se poslednji put vratio u vaš znak da izazove "zemljotres" do 26. aprila 2026, kako da poslovnom, tako na privatnom planu. Odluke koje budete donosili do kraja aprila oblikovaće čitavu 2026. godinu. Meseci kao što su februar, mart, jun i oktobar nisu dobri za novac zbog uticaja retrogradnog Merkura. Iskoristite uticaj Jupitera iz Raka do kraja juna kako biste poslušali dobre savete i završili papirologiju. Jupiter u Raku može da znači i kupovinu novog automobila ili potpisivanje važnog dokumenta. Ulazak Saturna i Neptuna u Ovna od 14. februara ukazuje da ćete saznati mnoge tajne ali imati i skrivene neprijatelje. Pomračanje Sunca u Vodoliji 17. februara predstavlja prekretnicu u vašoj karijeri, ali i mogućnost promene posla u daljim mesecima. U najmanju ruku možete da prolazite kroz veliku krizu, kao i da smatrate da ne pripadate u firmi u kojoj radite.

Pluton u Vodoliji polako, ali sigurno, menja vašu profesiju ili okolnosti na radnom mestu, što znači da stari sistem rada morate da ostavite iza sebe. Poslovna partnerstva koja su godinama bila stabilna sada će biti pod znakom pitanja pod uticajem Plutona u Vodoliji. To će mnogim Bikovima pasti teško, jer niste znak koji voli promene.

Druga polovina 2026. godine ukazuje da ćete se više baviti pitanjem stana, pa će mnogi pripadnici vašeg znaka promeniti mesto življenja. Uran u Blizancima od 26 aprila 2026. godine ukazuje na mogućnost zarade novca kroz digitalne poslove ali i više korišćenje interneta i nove tehnologije na poslu. Svi Bikovi koji žele da pregovaraju o poslu, treba da iskoriste prvu polovinu 2026, jer ćete u drugom delu godine biti više okupirani porodičnim i stambenim pitanjima.

Ljubav - Pluton u Vodoliji donosi novu eru u svim vašim emotivnim odnosima. Institucija braka koju poznajete, polako, ali sigurno, menja svoju formu i počinje da liči da slobodniji odnos. To će vam teško pasti, ali ćete shvatiti da morate da menjate svoje stavove. Prva polovina 2026. godine je povoljnija za ostvarivanje novih poznanstva. Pošto ćemo u oktobru imati i retrogradnu Veneru, očekuje vas i povratak u prošlosti i pokušaj obnavljanja odnosa koji su vam nekada značili. Retrogradna Venera u oktorbu 2026. godine najviše će pogoditi vas i Vage, jer je vladajuća planeta, tako da pred kraj 2026. godine lako možete još jednom da obnovite staru romansu.

Što više budete težili garancijama i sigurnosti u ljubavi, to će vam odnosi delovati nestabilniji. Pluton u Vodoliji može da vam donese poznanstvo i to karmičko, sa osobom koja je uspešna u poslu, ali oslobođena bilo kakvih tradicionlnih vrednosti. Saturn i Neptun u Ovnu donose vam česte unutrašnje borbe, tako da ćete zapravo biti emotivno nestabilniji nego što želite da pokažete. Biće vam privlačne osobe koje su ostvarene u karijeri, ali i one koje su potpuno drugačijeg temperamenta nego vi. Bikovi koji su u braku moraće da prihvate da je partneru potrebno više slobode u odnosu i da ustaljeni obrasci u ljubavi moraju da se menjaju u narednim godinama.

Zdravlje - Do aprila treba da budete oprezni, jer su moguće neplanirane intervencije pod uticajem Urana.

Autor: D.Bošković