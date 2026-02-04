U ova tri znaka rađaju se najveće lenštine: Proverite da li ste među onima koji biraju kauč pre obaveza?

Dok neki znaci ne mogu da miruju ni trenutka i stalno traže nove izazove, drugi biraju mir, udobnost i najmanji mogući napor.

Postoje oni koji će posao prepustiti drugima bez imalo griže savesti, oni koji se nadaju da će se problemi rešiti sami od sebe, kao i oni koji jednostavno ne vide smisao u preteranoj žurbi.

Astrologija otkriva koji znaci zodijaka najčešće nose etiketu – najvećih lenština.

Bik

Bikovi su pravi hedonisti koji obožavaju uživanje, stabilnost i svoju poznatu rutinu. Ako moraju da biraju između dodatnog posla i udobnog kauča, kauč pobeđuje u 99% slučajeva. Iako su poznati po upornosti kada nešto zaista žele, retko će se pretrgnuti od posla osim ako to direktno ne vodi ka nekom velikom ličnom zadovoljstvu ili luksuzu. Za njih je odmor svetinja.

Ribe

Ribe su večiti sanjari koji žive u svom svetu. Realnost konkretnih zadataka, tabela i kratkih rokova jednostavno nije njihovo prirodno okruženje. Češće ćete ih zateći kako maštaju, analiziraju svoja osećanja ili "gledaju u prazno", nego kako obavljaju nešto konkretno. Za Ribe je beg od stvarnosti prioritet, a posao često doživljavaju kao dosadnu smetnju njihovom unutrašnjem miru.

Vaga

Vage vole mir, estetiku i sklad, ali naporan fizički ili mentalni rad im nije jača strana. Ako postoji neko ko će posao obaviti umesto njih – Vaga će to oberučke prihvatiti. One će rado prepustiti inicijativu drugima i zadržati ulogu posmatrača. Često će pronaći neverovatno elegantan i šarmantan način da se izvuku iz obaveza, a da pritom niko na njih ne ostane ljut.

Autor: D.S.