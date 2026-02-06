Ova 4 znaka horoskopa pratiće velika sreća u finansijama do kraja februara: Da li ste među ovim srećnicima?

Prema astrološkim prognozama pojedinim pripadnicima Zodijaka smeši se novčani priliv.

Četiri znaka horoskopa imaju realnu šansu da do kraja februara poprave finansije, dobiju novac ili naprave potez koji vodi ka bogatstvu. Naravno, zvezde daju priliku, ali oni koji je prepoznaju moći će da profitiraju.

Bik

Kod Bikova se konačno pokreće novac koji je stajao ili kasnio. Mnogi će naplatiti dug, dobiti povišicu ili sklopiti unosan dogovor. Posebno su naglašeni poslovi vezani za nekretnine, luksuz, hranu i umetnost. Do kraja meseca može doći i do iznenadnog finansijskog dobitka.

Lav

Lavovima se otvaraju vrata kroz saradnje i javnost. Novac dolazi preko drugih ljudi, ugovora, klijenata ili partnera. Moguća je ponuda koju nisu očekivali, ali koja nosi ozbiljnu zaradu. Oni koji rade kreativne ili medijske poslove mogu napraviti pravi finansijski skok.

Škorpija

Škorpije ulaze u period u kome pametno upravljaju tuđim novcem, investicijama i zajedničkim resursima. Moguće su veće sume kroz nasledstvo, kredite, bonuse ili rizične, ali dobro proračunate poteze. Intuicija im je jaka i vodi ih tačno tamo gde treba.

Vodolija

Kod Vodolija se aktivira zarada kroz inovacije, internet, tehnologiju i nove ideje. Ono što su ranije radili iz entuzijazma sada može početi ozbiljno da se isplaćuje. Do kraja februara mogu potpisati ugovor ili pokrenuti projekat koji dugoročno donosi veliki novac.

