Dnevni horoskop: Ovnovi osećaju hronični umor, Lavovi su pred važnom odlukom, a Škorpije...

Dnevni horoskop za 19. januar 2026. Otkrivamo šta svaki znak horoskopa očekuje ovog ponedeljka. Pojedinim pripadnicima Zodijaka se smeši uspeh.

OVAN



Da biste imali uspešan dan, važno je da budete spremni da se bavite poslovnim obavezama. Postoji osoba koja će vam pokazati da je spremna da vam se maksimalno posveti. Hronično ste umorni.

BIK



Probleme ćete rešiti uz pomoć saradnika, koji će pokazati da žele da budu uz vas. Osoba koja vam se dopada pokazaće da je spremna da napravi prvi korak. Uskoro vas očekuje početak veze. Nemate zdravstvenih problema.

BLIZANCI



Moguće su promene na poslu u narednom periodu. Potrudite se da budete spremni na to. Razmišljate o prekidu veze sa osobom s kojom se viđate već neko vreme jer osećate da je došlo do zahlađenja. Nađite svoj mir.

RAK



Na polju posla kod vas neće doći do promena u narednom periodu. Statično stanje vas pomalo i nervira. Moguće je da ćete doživeti lepu avanturu, koja će vam ostati u sećanju. Dobro se osećate.

LAV

Neće vam biti lako da ostvarite svoje planove na ovom polju. Koče vas i okolnosti u kojima se nalazite, ali i neki ljudi oko vas. Odluka koju budete doneli danas može da bude veoma važna za vaše polje ljubavi. Pad imuniteta.

DEVICA



Niste opterećeni poslom i dajete sebi priliku da se malo odmorite od svega. Osećate jaku želju da partneru pokažete svoja iskrena i duboka osećanja. Vaš odnos bi mogao da napreduje. Zaštitite kožu od hladnoće.

VAGA



Trenutna situacija na poslu može da se promeni ako budete bili dovoljno uporni u svojoj nameri da tako i uradite. Veza sa osobom do koje vam je stalo je krenula u pogrešnom smeru i dolazi do razdvajanja. Problemi vezani za krvotok.

ŠKORPIJA



Ciljeve koje imate dostići ćete jednog dana, ali je važno da budete strpljivi i spremni da naporno radite. Planirate putovanje sa osobom do koje vam je stalo i radujete se zajedničkim avanturama. Razmišljate o dijeti.

STRELAC



Posao vam deluje nestabilno i prilično ste nesigurni u dalji tok situacije na ovom polju. Moguće je da preispitujete svoj brak i da niste sigurni u partnera, koji pokazuje promenljivo ponašanje. Problemi sa očima.

JARAC



Postoji mogućnost da ostvarite novu poslovnu saradnju, koja će vam na duže staze biti prilično važna. U narednom periodu vas očekuje kriza u odnosu sa osobom do koje vam je stalo. Respiratorne infekcije.

VODOLIJA



Kad je reč o zaradi, imaćete dosta promena. Očekuje vas period koji može da donese neke oscilacije. Osećate jaku povezanost sa osobom koja se iznenada pojavila u vašem životu. Prijalo bi vam druženje s prijateljima.

RIBE

Da biste se dokazali na ovom polju, potrebno je da menjate svoje navike i budete aktivniji. Ne osećate se dovoljno opušteno i niste zadovoljni pored trenutnog partnera. Razmišljate o prekidu veze. Prolazna glavobolja.

Autor: D.Bošković