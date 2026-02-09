DNEVNI HOROSKOP: Lavu težak dan, Bikovi gube živce, a za ova dva znaka stižu NAJBOLJE vesti!

Pogledajte šta su vam zvezede namenile za danas.

OVAN

Neke nepromišljene reči će povrediti vaša osećanja. Verovatno onaj koji ih je uputio, nije imao takvu nameru. Ovo mnogo više govori o toj osobi, nego o vama. Provedite veče okruženi ljudima u čijem prisustvu se prijatno osećate i do kojih vam je stalo.

BIK

Nepozvani gosti bi mogli da vam prouzrokuju stres. Želite da provedete dan odmarajući se, ali sada treba da zabavljate ljude. Ovo vas mnogo iritira. Najbolje bi bilo da zadržite osmeh i odigrate ulogu ljubaznog domaćina. Budite uljudni, a nakon toga se odmarajte.

BLIZANCI

Stres koji ste imali u poslednje vreme mogao bi danas da vas navede da potrošite gomilu novca na nepotrebne stvari kako biste ga se oslobodili. To nije loše, samo je važno da vodite računa da to što kupujete bude korisno, a ne puko bacanje novca, koga niko nema na pretek. Pored toga ni u prodavnici vam neće vratiti izgubljeni novac. Zato, budite pametni.

RAK

Dan je kao stvoren da ga provedete napolju. Ako ne možete, ostanite kod kuće, pogasite sve telefone i opustite se maksimalno. Danas je vaš dan. Izbegnite sve porodične probleme, stresove prijatelja i ljutnju partnera i ugodite sebi. Dosta ste se davali drugima. Potrebno vam je vreme samo za vas. Vi to definitivno zaslužujete.

LAV

Nerazumevanje ili rasprava sa nekim od članova porodice mogla bi vam pokvariti raspoloženje od samog jutra. Ako ne zakočite, mogli biste se dotaći nekih problema koje već dugo potiskujete i napraviti veliku svađu. Svi ste pod stresom i treba da shvatite da se raspravom ne rešava ništa. Budite vi ta osoba koja će povući kočnicu. Sprečićete veliku katastrofu.

DEVICA

Uznemiravajući san mogao bi da vas pogodi i navede da se probudite usred noći. Verovatno će vam se javiti neka stara ljubav koju još niste preboleli. Vratite se u realnost i ne dozvolite da san toliko loše utiče na vas. Ostanite mirni i prihvatite da su snovi jedno, a stvarnost nešto sasvim drugo. Do poslepodne ćete sve zaboraviti. Budite manje osetljivi.

VAGA

Neočekivani problem sa zadatkom koji danas treba da obavite mogao bi da vas uznemiri i izbaci iz redovnog koloseka. Ne prenosite nervozu na članove porodice, jer biste mogli izazvati raspravu i niz neprijatnih situacija. Zapamtite da svako ima svoje probleme, pa ne prenosite nervozu na okolinu. Uradite ono što je do vas i opustite se. Sve će se rešiti na ovaj ili onaj način, a mir u kući je ipak najvažniji.

ŠKORPIJA

Danas ćete imati neočekivanu jurnjavu na sve strane i gomilu neplaniranih obaveza koje nikako nećete moći da izbegnete. Potrudite se da ostanete skoncentrisani i ništa ne propustite. Uveče se nemojte forsirati već se odmorite, kako ne biste bili pod stresom i naškodili svom zdravlju.

STRELAC

Nesporazum između vas i jednog prijatelja navešće vas da razmišljate gde ste pogrešili. Najverovatnije ste se našli na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Vaš prijatelj najverovatnije ima finansijske poteškoće o kojima mu je neprijatno da govori. Sačekajte nekoliko dana i proverite kako stvari stoje. Sigurno će tada biti raspoloženiji za priču.

JARAC

Neko bi mogao da vas prekine u vremenu koje ste posvetili bavljenju spiritualnim ili metafizičkim stvarima. Ne prija vam ovakvo ponašanje, ali nemate energije da se toj osobi suprotstavljate. Nema razloga za brigu. Dozvolite joj da kaže šta želi, a drugima prepustite učestvovanje u debati.

VODOLIJA

Neko iz vašeg okruženja će imati potrebu da javno nastupa ili da učestvuje u diskusiji. Generalno, nemate ništa protiv toga, ali danas ne želite da u tome učestvujete. Pa ipak, stisnite zube i učinite to. Ne plašite se da vašim prijateljima kažete kako se osećate. Oni ne žele da vam bude neprijatno.

RIBE

Namera da prisustvujete nekom festivalu, zabavi ili društvenom okupljanju će biti osujećena zastojem u saobraćaju. Ovo može da bude veoma stresno za vas, ali ne dozvolite da vas to zaustavi. Veoma je važno da danas provedete vreme sa prijateljima. Zaslužili ste da se zabavite!

