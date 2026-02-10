DNEVNI HOROSKOP: Blizanci u sukobu sa ženama na poslu, Lav rešava finansijska pitanja, Vagi i Vodoliji stiže novac

Pogledajte šta su vam zvezde predložile za danas.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Ulazak Venere, vladaoca vaših partnerskih odnosa i finansija u 12. kuću podstiče vašu intuiciju. Moguć sudbinski susret ili ulazak u tajnu romansu s nekim s kim ste do juče bili na ratnoj nozi. Novčani dobici stižu iz tajnih izvora.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim poslom, ulazi u kuću društvenog života, donoseći vam poboljšanje finansijske situacije. Ulazak u ljubavnu vezu preko prijatelja, društvene mreže, na putovanju. Hormonski disbalans.



Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Ulazak Venere, planete ljubavi i novca, koja upravlja vašim emotivnim životom i kreativnošću, posle godinu dana ulazi u vašu kuću karijere, donoseći vam probleme i sukobe na poslu, naročito sa ženama.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Posle godinu dana, Venera, vladalac vaše privatnosti, ulazi u devetu kuću, donoseći slobodnim Vagama novu ljubav, mogućnost trudnoće, kao i prilike za uvećanje prihoda preko putovanja, visokog obrazovanja, pravnih pitanja.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Venera, koja upravlja vašim poslom, posle godinu dana ulazi u vašu kuću novca donoseći vam bolju finansijsku situaciju. Imate priliku da rešite pitanja u vezi sa podelom imovine, alimentacijom, stipendijama.



Devica (23. 8 - 22. 9)

Ulazak Venere, vladaoca vašeg ljubavnog života i finansija, posle godinu dana, u kuću partnerskih odnosa, upozorava na probleme u odnosima sa poslovnim ortacima, voljenom osobom, kao i sa sudskim sporovima. Nesanica.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Vaš vladalac Venera, planeta ljubavi i novca, koja upravlja i vašim finansijama, ulazi u astrološku kuću posla i zdravlja fokusirajući vas na radne obaveze. Novac stiže preko nekretnina ili emotivnog partnera. Hormonski disbalans.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Posle godinu dana, Venera, vladalac vaših partnerskih odnosa ulazi u kuću ljubavi i kreativnosti, donoseći vam uvećanje zarade, unapređenje na poslu ali i novu emotivnu vezu, a onima koji planiraju potomstvo i trudnoću.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Venera, koja upravlja vašim društvenim i ljubavnim životom, posle godinu dana ulazi u vašu astrološku kuću privatnosti, upozoravajući na probleme, nesporazume, svađe i rasprave sa ženama u porodici. Nesanica.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Venera ulazi u Ribe, u treću kuću, 10. februara, 10.19, super za poslovne ugovore, harmonija, lepota sklad, mir, sreća, dobri odnosi s bližom okolinom, isplativi ugovori i poslovni dogovori, ljubav na kraćem putovanju, preko rođaka, komšija.



Vodolija(21. 1 - 19. 2)

Posle godinu dana, Venera, koja upravlja vašom devetom ali i kućom privatnog života, ulazi u vašu astrološku kuću novca donoseći vam nove finansijske mogućnosti i uvećanje zarade, preko nekretnina, porodičnog biznisa.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

S Venerom koja posle godinu dana ulazi u vašu kuću ličnosti, znak svoje egzaltacije, bićete popularniji u društvu pa slobodne Ribe mogu i da se zaljube. Umetnicima donosi nadahnuće i uspeh. Bolja finansijska situacija.

Autor: D.Bošković