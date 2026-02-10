LJUBAV KAO IZ FILMA: Lav, Vodolija, Vaga i Škorpija su na udaru moćnog Meseca – Spremite se za promene koje menjaju ŽIVOT!

Žestoke promene u ljubavi doživeće ova 4 znaka: Pun Mesec u Lavu otvara im sva vrata sreće!

Stiže Pun Mesec u znaku Lava i donosi kosmičku energiju koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Dok se nebo otvara, za četiri horoskopska znaka počinje period u kojem će sve "ići kao po loju". Žestoke promene na ljubavnom polju osetiće Lav, Vodolija, Vaga i Škorpija.

Poznata astrološkinja Lisa Stardast ističe da je ovaj tranzit izuzetno romantičan:

„Pun Mesec u Lavu budi hrabrost i želju. Strasti će biti aktivirane, što će omogućiti ljudima da prihvate ono što zaista žele. Emocionalne veze postaju lakše i direktnije.“

Ko su najveći dobitnici ovog perioda?

1. LAV – Vreme je da zablistate Pun Mesec je u vašem znaku! Vaša popularnost vrtoglavo raste, ali budite selektivni. Slušajte intuiciju – ako osetite lošu energiju, okrenite se i idite. Birajte samo zdrave i iskrene odnose.

2. VODOLIJA – Spustite zidove Vreme je da produbite veze. Ako vam je neko "zapao za oko", sada je trenutak za kontakt. Napeta veza sa vašim vladarom Uranom pomoći će vam da prevaziđete barijere i povežete se na novom nivou. Budite ranjivi i iskreni.

3. VAGA – Napravite prvi korak Pod vladavinom ste Venere i uspeh u ljubavi vam je zapisan. Pozovite simpatiju na filmsko veče i prepustite se vibracijama srodne duše. Vreme je da raskinete sa svima koji vas ne inspirišu.

4. ŠKORPIJA – Prihvatite pažnju Sve oči će biti uprte u vas! Možda niste navikli na ovoliko divljenje, ali prihvatite ga. Budite iskreni u razgovorima i pokušajte da zaista upoznate drugu osobu, bez prevelikog fokusa na sebe.

Autor: Dalibor Stankov