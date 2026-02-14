PO KINESKOM HOROSKOPU, OD 17. FEBRUARA SVE POČINJE: Šta svako treba da uradi do kraja 2026. za sreću u životu

Astrolozi upozoravaju šta svaki znak kineskog horoskopa treba da uradi do 17. februara kako bi mu život bio bolji u godini Konja.

Prema kineskom horoskopu, ako vam se čini da se život u poslednje vreme ubrzava, da ste strastveniji i motivisaniji ili osećate nalet nezavisnosti i nemira, verovatno već osećate energiju kineske lunarne Nove godine, koja 17. februara 2026. donosi Godinu Vatrenog konja. Ali pre nego što zakoračimo u novo razdoblje, korisno je svesno zatvoriti poglavlje Godine Drvene zmije.

Drvene godine povezane su sa rastom, učenjem i prikupljanjem informacija, a za razliku od nje, 2026. je vatrena godina u kojoj će se sve odvijati munjevitom brzinom. Zato je dobro pre tog strastvenog, društvenog i dinamičnog perioda otpustiti ono što ste nosili prethodnih meseci, kažu stručnjaci kineske astrologije Stellhorn i Janine Lowe.

Evo šta stručnjaci savetuju da dovršite ili otpustite, u zavisnosti od svog kineskog znaka.

Pacov (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Skloni ste brzom reagovanju i preuzimanju stvari u svoje ruke, pa ponekad zaboravite da uključite ljude koji bi vam rado pomogli, kaže Stellhorn. Na kraju Godine Drvene zmije pokušajte da se oslobodite potrebe da sve radite sami i dozvolite sebi da zatražite pomoć. "Otpustite preterano analiziranje svake odluke i potrebu da kontrolišete ishod“, dodaje Janine Lowe, stručnjak za kinesku astrologiju.





Bivo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Rođeni u znaku Bivola navikli su da nose sve na svojim leđima i guraju napred bez obzira na okolnosti. Vreme je da otpustite takav pristup, kaže Lowe. "Slobodno možete da omekšate“, poručuje ona, ističući da ćete ostati snažni čak i kada dozvolite drugima da vam pomognu. Stellhorn savetuje i da se oslobodite obaveza koje vam ne donose zadovoljstvo. "Vredni ste i odgovorni, ali često zaboravite da planirate vreme za uživanje“, upozorava ona.



Tigar (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

"Sposobni ste, hrabri i kreativni“, kaže Stellhorn, ali ponekad su vaša očekivanja veća od realnih mogućnosti. Zato je sada vreme da otpustite nerealne ciljeve i usmerite se na ono što je ostvarivo u 2026. Iako dolazi brža godina, nestrpljenje i potreba za dokazivanjem mogu vam odmoći, upozorava Lowe i dodaje: "Kada malo usporite i mudro birate bitke, pobedićete na drugačiji način.“

Zec (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Duboko vam je stalo do drugih, a mnogi ni ne slute koliko ste osetljivi, kaže Stellhorn. Nema potrebe da stare povrede nosite u novu godinu. Vreme je da otpustite ono iz prošlosti što vam više ne služi. Lowe dodaje da je trenutak da prestanete da ugađate svima i ćutite zarad mira. "Sada je vreme da svoje potrebe stavite na prvo mesto“, poručuje ona.



Zmaj (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Kao Zmaj, vizionar ste koji stalno ide napred, objašnjava Stellhorn. Veliki ciljevi često se ostvaruju kroz dug proces. "Dobro je osvrnuti se i videti koliko ste već postigli.“ Ako ste sebi zadali rokove koji vas guše, slobodno ih prilagodite, savetuje Lowe i dodaje da bi trebalo da slušate i druge jer njihove ideje mogu biti dragocene.

Zmija (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Imate oštro oko za detalje i metodičan pristup, ali težnja ka savršenstvu može zakočiti napredak, upozorava Stellhorn. „Vreme je da otpustite perfekcionizam“, savetuje stručnjak.

Lowe dodaje da je ključno osloboditi se sumnje u sebe: „Ovo je trenutak da odbacite staru kožu i jasno zakoračite ka onome što zaista želite.“

Konj (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Vaša godina je pred vratima i biće izuzetno dinamična. Kako ste i inače skloni da jurite kroz život, Lowe savetuje da otpustite potrebu za stalnom žurbom. "Kada zastanete i birate pravac, a ne brzinu, rezultati će vas iznenaditi.“ Stellhorn preporučuje i da prestanete da se upoređujete sa drugima jer svako ima svoj put.

Autor: D.Bošković