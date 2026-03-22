Nedeljni horoskop od 22 do 28. marta: Ribe ostvaruju snove, Strelac da se pazi prevara, a ovaj znak ulazi u ljubavnu vezu s bliskim prijateljem

Saznajte šta vas čeka ove nedelje. Od ljubavnih drama do poslovnih izazova, svaki znak horoskopa ima svoje trenutke za pamćenje koji će mu obeležiti narednih sedam dana.

Ovan

Posao: Oštro oko za detalje vaš je najbolji saveznik. Pomno čitajte sitna slova u dokumentima i zapisujte važne podatke, kako vam površnost ne bi pomrsila račune ili donela razočaranje u kolege.

Ljubav: Ne dozvolite da svakodnevni umor ugasi iskru u spavaćoj sobi; fizička bliskost ključ je koji vas drži povezanim s partnerom. Dok Venera nežno meša karte vašeg emotivnog života, samci mogu da očekuju uzbudljiv i munjevit razvoj događaja. Neko ko deli vaše ideale mogao bi da se pojavi niotkuda.

Zdravlje: Sport i smeh s prijateljima najbolji su lek za povremene oblake neraspoloženja. Ako vas dohvati viroza, ne junačite se – obezbedite se vitaminima i odležite svoje kako biste se vratili jači.

Najbolji dan: 28. mart

Najlošiji dan: 26. mart

Bik

Posao: Želja za dokazivanjem pretvara vas u neumornog radnika. Vaša požrtvovnost neće proći neopaženo, a stari projekti koji su skupljali prašinu napokon dobijaju zeleno svetlo za realizaciju.

Ljubav: Strpljenje je vaša najmoćnija karta u osvajanju nečijeg srca. Izbegavajte "istrage" preko posrednika i prijatelja, jer bi vaša simpatija mogla da stekne pogrešan utisak o vašoj hrabrosti. Budite direktni, ali nenametljivi. Pustite da se privlačnost gradi prirodno, kroz razgovore oči u oči, jer upravo vaša autentičnost ostavlja najdublji trag.

Zdravlje: Topliji dani izvlače vas iz kuće i pune vam baterije. Iako ste sve društveniji, pripazite na dosadan kašalj. Ako ste pušač, smanjite tempo uživanja u nikotinu i pružite plućima preko potreban dah.

Najbolji dan: 22. mart

Najlošiji dan: 28. mart

Blizanci

Posao: Krenite punom parom, oslanjajući se isključivo na svoje snage. Prilagodite se okolini i preuzmite odgovornost koja vam se nudi – to je jedini put da učvrstite svoj status i ugled u firmi.

Ljubav: Ne skrivajte se, već dozvolite svetu da vidi vašu blistavu energiju. Posebno obratite pažnju na osobu koja vam nudi zaštitu i moralnu podršku – upravo iz tog čvrstog prijateljstva mogla bi da se rodi romansa. Dozvolite sebi da budete ranjivi pred partnerom, jer se u toj iskrenosti krije vaša ljubavna sreća.

Zdravlje: Stresan period ostaje iza vas, a energija se vraća u velikom stilu. Iskoristite ovaj nalet za povratak sportu i društvenim zbivanjima. Osećaćete se snažnije i spremnije za sve nove izazove.

Najbolji dan: 24. mart

Najlošiji dan: 23. mart

Rak

Posao: Putovanja, ispiti ili odluke o radu u inostranstvu sada su pod srećnom zvezdom. Planetarna podrška jasno vam poručuje da ste na pravom putu, stoga odbacite strahove i hrabro koračajte napred.

Ljubav: Vaši unutrašnji nemiri mogli bi da zbune partnera, stoga ne bežite od razgovora. Mudro balansirajte u odnosima s rodbinom i ne dozvolite da vas uvuku u žučne rasprave. Vaša snaga leži u tihoj mudrosti i sposobnosti da prepoznate trenutak kada treba popustiti, a kada ostati dosledan sebi.

Zdravlje: Optimizam je vaš najbolji saveznik u borbi za bolji izgled. Bilo da se radi o novoj boji kose ili odluci o zdravijem životu, promene će vam sjajno pristajati i podići vam samopouzdanje.

Najbolji dan: 27. mart

Najlošiji dan: 24. mart

Lav

Posao: Vaš trud donosi konkretne plodove i finansijsku stabilnost. Iako ćete uspešno rešavati poreze i dugove, budite na oprezu – rizična ulaganja i impulsivna kupovina mogli bi da vam istope zaradu.

Ljubav: Izvedite voljenu osobu iz rutine; romantična večera ili izlet oživeće staru strast. Samci će uživati u uzbudljivim flertovima koji donose zrnce adrenalina, ali ne gubite nadu u nešto dublje. Veliko poboljšanje na emotivnom planu stiže upravo ove nedelje, otvarajući vrata za susrete koji imaju potencijal da prerastu u nešto trajno.

Zdravlje: Ne dozvolite seti da zavlada vašim mislima. Intenzivno vežbanje izvući će vas iz letargije, a pripazite i na želudac – stres je vaš najveći neprijatelj, pa ga izbacite kroz pokret i znoj.

Najbolji dan: 28. mart

Najlošiji dan: 22. mart

Devica

Posao: Pod pritiskom ste i svaka kritika vas pogađa više nego inače. Brzopletost bi mogla da vas košta sjajnih prilika, stoga usporite tempo. Mudrost je sada u čekanju i pažljivom posmatranju situacije

Ljubav: Stalna analiza partnerovih postupaka mogla bi da vas iscrpi; ponekad je najbolje samo se prepustiti osećanjima. Samci, vaš živahan duh biće magnet za nove udvarače, a neki od vas mogli bi da otkriju da se prava ljubav sve vreme skrivala u liku odanog prijatelja.

Zdravlje: Budite oprezni s lekovima i alkoholom, jer bi vaša trenutna osetljivost mogla da izazove neželjene reakcije. Slušajte svoje telo i ne ignorišite stare simptome koji mogu ponovo da se jave.

Najbolji dan: 23. mart

Najlošiji dan: 25. mart

Vaga

Posao: Sklapanje novih saradnji doneće vam željeni vetar u leđa. Pravne okolnosti su na vašoj strani, pa je idealno vreme za rešavanje dozvola i pomeranje svih administrativnih barijera.

Ljubav: Dok vi žudite za pažnjom i toplim zagrljajem, partner bi mogao prednost da da društvu i izlascima. Ako ste u dugoj vezi, suočićete se s ozbiljnim namerama voljene osobe, ali vaša unutrašnja nesigurnost povodom braka i potomstva još uvek traži odgovore. Uzmite vremena za preispitivanje sopstvenih želja.

Zdravlje: Emotivna uznemirenost crpi vašu energiju, čineći vas sklonim svadljivosti. Izbegavajte naporne ljude i posvetite se dugom snu – to je najbolji način da povratite snagu i unutrašnji mir.

Najbolji dan: 25. mart

Najlošiji dan: 26. mart

Škorpija

Posao: Vaš entuzijazam je zarazan, a inovativnost na vrhuncu. Šefovi i kolege oslanjaće se na vaše znanje, stoga zaboravite na umor i budite u samom centru zbivanja – trud će se isplatiti.

Ljubav: Vaša profesionalna i emotivna sfera mogle bi da se isprepletu na najlepši način; neko iz radnog okruženja očaraće vas svojim kvalitetama. Samci, uživajte u svojoj popularnosti, ali pazite da zbog neozbiljnosti ne propustite osobu koja vredi mnogo više od prolazne avanture.

Zdravlje: Vreme je za kozmetičke tretmane i sitne popravke koji će istaći vašu prirodnu lepotu. Obavite preglede koje odlažete i uživajte u osećaju da činite nešto dobro za svoje telo i duh.

Najbolji dan: 27. mart

Najlošiji dan: 22. mart

Strelac

Posao: Oprez pri ugovaranju novih poslova je obavezan – ako miriše na prevaru, verovatno i jeste. Budite posebno pažljivi pri ulaganju u nekretnine ili rešavanju stambenih pitanja; proverite sve.

Ljubav: Zauzete će partner iznova osvajati malim znacima pažnje i romantičnim večerama, jasno pokazujući koliko mu je stalo do vas. Snovi o roditeljstvu ili dubljoj povezanosti postaju stvarnost. Prepustite se emocijama i uživajte u svakom trenutku pažnje, jer ljubavni život sada cveta u punom sjaju.

Zdravlje: Pesimizam bi mogao da postane vaš najveći neprijatelj, otvarajući vrata psihosomatskim tegobama. Smanjite kafu i potražite lepšu stranu života kako biste umirili nervozu i vratili osmeh.

Najbolji dan: 28. mart

Najlošiji dan: 24. mart

Jarac

Posao: Merkur vam donosi miris profita i jačanje ugleda. Odlična poslovna ideja koja vam sine mogla bi da bude krunisana velikim finansijskim uspehom, stoga verujte svojim instinktima i viziji.

Ljubav: Budite oprezni s izjavama ljubavi osobama koje ne traže ozbiljnost, kako biste izbegli nepotrebno grižu savesti ili ljubomoru. Stalne veze prolaze kroz dinamične uspone i padove, pa će vam trebati okean strpljenja za rešavanje porodičnih i stambenih pitanja.

Zdravlje: Duševni mir potražite u meditaciji i vežbama disanja. Kretanje i društvo biće vaš izduvni ventil, pa se ne čudite ako zabave potraju do kasno u noć. Vaše telo traži akciju i radost.

Najbolji dan: 23. mart

Najlošiji dan: 26. mart

Vodolija

Posao: Uticajna poznanstva biće vaš ključ za bolju radnu poziciju. Smeši vam se unosna prilika vezana za drugi grad ili terenski rad – prihvatite izazov jer vam donosi željeni napredak.

Ljubav: Samci, pratite signale svoje simpatije, jer topli osmeh znači da je vreme za vaš prvi korak. Ovo su dani novih početaka, a ženama je moguća i vest o trudnoći! Vaš optimizam je zarazan, a promena stila ili garderobe doneće vam more komplimenata.

Zdravlje: Dobro raspoloženje vaš je najbolji štit protiv svih tegoba. Osvežite izgled i uživajte u komplimentima koji će pljuštati sa svih strana. Ovi dani su stvoreni za uživanje u sopstvenom telu.

Najbolji dan: 25. mart

Najlošiji dan: 22. mart

Ribe

Posao: Nenadmašni ste u organizaciji i finansijama, stoga ne odustajte od svojih ciljeva. Baš sada možete da ostvarite ishode o kojima ste sanjali, koristeći svoju veštinu u međuljudskim kontaktima.

Ljubav: Vaši odnosi zrače novim kvalitetom, a zajedničke brige samo će vas još više povezati s voljenom osobom. Osetićete nalet erotičnosti i šarma, što će vam pomoći da se odmaknete od odnosa koji vas više ne ispunjavaju. Ovo je nedelja u kojoj birate sebe i svoju sreću, bez kompromisa koji vas guše.

Zdravlje: Iako vam Mars daje obilje energije, stres vreba iza ugla. Čuvajte kosti, zube i probavu. Priuštite sebi više sna i odmora kako biste izbalansirali intenzivan ritam koji namećete sebi.

Najbolji dan: 27. mart

Najlošiji dan: 24. mart

Autor: Jovana Nerić