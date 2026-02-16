Stižu sudbinski dani za OVE horoskopske znakove: Kraj zime menja sve, život će im se preokrenuti

Završetak zime donosi snažan energetski zaokret i otvara vrata novom životnom poglavlju Ovnovima, Blizancima, Lavovima, Škorpijama i Ribama.

Period stagnacije ostaje iza nas, a pred ovim znakovima Zodijaka su dani koji mogu promeniti tok ljubavi, posla i ličnog razvoja.

Ovo nije samo prolazna astrološka faza, već vreme kada se stvari konačno pokreću. Ako ste se osećali usporeno ili opterećeno, to je bila priprema za preokrete koji dolaze.

Ovan

Ovan dobija novu snagu i priliku kroz važan susret iz prošlosti ili poslovno poznanstvo.

Blizanci

Blizanci kroz razgovor mogu započeti odnos koji će im obeležiti naredni period.

Lav

Lavovima stiže finansijska šansa ili vest koja rešava dugotrajne brige.

Škorpija

Škorpije prolaze kroz emotivno rasterećenje i ulaze u dublje, iskrenije odnose.

Ribe

Ribe bi trebalo da veruju intuiciji jer ih inspiracija vodi ka uspehu i priznanju.

Ključ ovog perioda je hrabrost. Prilike će se pojaviti iznenada, ali je važno reagovati i ne povlačiti se pred nepoznatim. Kraj zime simbolizuje buđenje, a za neke, to buđenje biće početak potpuno nove ere.

Autor: Marija Radić