NAJMOĆNIJI PUN MESEC OVE ZIME: Svaki znak dobija poruku koja menja sudbinu – evo šta vas čeka u februaru!

Februar nam donosi jedan od energetski najsnažnijih astroloških događaja ove godine.

Pun Mesec, koji stiže ovog meseca, prema tvrdnjama astrologa ima moć da uzdrma emocije, razbistri komplikovane odnose i pokrene promene koje su se dugo odlagale.

Energija ovog lunarnog fenomena osećaće se danima, a za mnoge znakove Zodijaka predstavljaće ključni preokret na emotivnom, poslovnom ili životnom planu.

Šta donosi ovaj lunarni vrhunac?

Pun Mesec tradicionalno simbolizuje kulminaciju i razotkrivanje, ali ovaj februarski nosi dodatnu dozu unutrašnje snage. Astrolozi ističu da će ovaj period:

Pojačati emocije i intuiciju kod svih znakova.

Doneti istine koje se više ne mogu ignorisati.

Zatvoriti stara poglavlja i otvoriti prostor za nova.

Naterati nas da presečemo sve ono što nas crpi i iscrpljuje.

Mnogi će osetiti nemir, nesanicu ili pojačanu osetljivost, ali i snažan nagon da odmah promene nešto u svom životu.

Poruke Punog Meseca za svaki znak

Ovan

Pred vama je trenutak istine. Mesec vas gura da jasno kažete šta želite, a ta odlučnost će vam doneti dugo očekivano olakšanje.

Bik

U fokusu su sigurnost i novac. Preispitajte šta vam donosi stabilnost, a šta vas zadržava samo iz puke navike.

Blizanci

Iskrenost je ključna. Razgovori koje ste izbegavali sada izlaze na površinu i donose vam mir, čak i ako je istina bolna.

Rak

Slušajte svoj unutrašnji glas. Intuicija vam je na vrhuncu i nepogrešivo vas vodi tamo gde treba da budete.

Lav

Osvrt na odnose. Neko će pokazati svoje pravo lice, a vi ćete shvatiti za koga više nema mesta u vašem bliskom krugu.

Devica

Vreme je za reorganizaciju. Obaveze koje vas guše traže promenu – ne morate, i ne treba, sve da radite sami.

Vaga

Ljubav i balans su prioritet. Donećete odluku koja vam vraća unutrašnji mir, iako ona možda neće biti laka.

Škorpija

Ovo je vaš trenutak snage. Dobijate moć da presečete staro, završite procese i započnete nešto potpuno novo.

Strelac

Sloboda vas zove. Potreba za nesputanošću je jača nego ikada, ali budite oprezni da ne pobegnete od važnih odgovornosti.

Jarac

Naplata truda. Poslovne i životne odluke dolaze na naplatu, a ono u šta ste ulagali energiju sada pokazuje jasne rezultate.

Vodolija

Vreme je za autentičnost. Pun Mesec osvetljava vaš identitet – budite ono što zaista jeste, bez izvinjavanja bilo kome.

Ribe

Povlačenje i odmor. Intuicija i snovi su intenzivni; osamite se kako biste mogli da donesete ispravne odluke.

Autor: Dalibor Stankov