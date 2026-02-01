NAJMOĆNIJI PUN MESEC OVE ZIME: Svaki znak dobija poruku koja menja sudbinu – evo šta vas čeka u februaru!

Februar nam donosi jedan od energetski najsnažnijih astroloških događaja ove godine.
Pun Mesec, koji stiže ovog meseca, prema tvrdnjama astrologa ima moć da uzdrma emocije, razbistri komplikovane odnose i pokrene promene koje su se dugo odlagale.
Energija ovog lunarnog fenomena osećaće se danima, a za mnoge znakove Zodijaka predstavljaće ključni preokret na emotivnom, poslovnom ili životnom planu.
Šta donosi ovaj lunarni vrhunac?
Pun Mesec tradicionalno simbolizuje kulminaciju i razotkrivanje, ali ovaj februarski nosi dodatnu dozu unutrašnje snage. Astrolozi ističu da će ovaj period:
Pojačati emocije i intuiciju kod svih znakova.
Doneti istine koje se više ne mogu ignorisati.
Zatvoriti stara poglavlja i otvoriti prostor za nova.
Naterati nas da presečemo sve ono što nas crpi i iscrpljuje.
Mnogi će osetiti nemir, nesanicu ili pojačanu osetljivost, ali i snažan nagon da odmah promene nešto u svom životu.
Poruke Punog Meseca za svaki znak
Ovan
Pred vama je trenutak istine. Mesec vas gura da jasno kažete šta želite, a ta odlučnost će vam doneti dugo očekivano olakšanje.
Bik
U fokusu su sigurnost i novac. Preispitajte šta vam donosi stabilnost, a šta vas zadržava samo iz puke navike.
Blizanci
Iskrenost je ključna. Razgovori koje ste izbegavali sada izlaze na površinu i donose vam mir, čak i ako je istina bolna.
Rak
Slušajte svoj unutrašnji glas. Intuicija vam je na vrhuncu i nepogrešivo vas vodi tamo gde treba da budete.
Lav
Osvrt na odnose. Neko će pokazati svoje pravo lice, a vi ćete shvatiti za koga više nema mesta u vašem bliskom krugu.
Devica
Vreme je za reorganizaciju. Obaveze koje vas guše traže promenu – ne morate, i ne treba, sve da radite sami.
Vaga
Ljubav i balans su prioritet. Donećete odluku koja vam vraća unutrašnji mir, iako ona možda neće biti laka.
Škorpija
Ovo je vaš trenutak snage. Dobijate moć da presečete staro, završite procese i započnete nešto potpuno novo.
Strelac
Sloboda vas zove. Potreba za nesputanošću je jača nego ikada, ali budite oprezni da ne pobegnete od važnih odgovornosti.
Jarac
Naplata truda. Poslovne i životne odluke dolaze na naplatu, a ono u šta ste ulagali energiju sada pokazuje jasne rezultate.
Vodolija
Vreme je za autentičnost. Pun Mesec osvetljava vaš identitet – budite ono što zaista jeste, bez izvinjavanja bilo kome.
Ribe
Povlačenje i odmor. Intuicija i snovi su intenzivni; osamite se kako biste mogli da donesete ispravne odluke.
Autor: Dalibor Stankov